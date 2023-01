El Consell dona llum verda a 61 parcs renovables amb 800 milions d'inversió

El president de la Generalitat, Ximo Puig, acaba d'anunciar que 61 parcs renovables han superat el tràmit ambiental i sumaran una potència de 1.356 megavats. Puig ha subratllat que la Generalitat ha revisat tots els projectes que hui havien de tindre la resposta ambiental. El president ha precisat que n'hi ha 107, dels quals 31 parcs han obtingut una resposta desfavorable i en 15 els promotors han desistit. Amb aquests, ha assegurat que més de la meitat de l'energia produïda a la Comunitat Valenciana serà verda.

Ximo Puig ha afirmat que cap promotor perdrà els avals que va depositar perquè la Generalitat ha respost a temps. La patronal valenciana de les renovables apuntava que hui havien d'obtindre la resposta ambiental uns 400 projectes. El Consell insisteix que tot està resolt.

En concret, els projectes mobilitzaran una inversió de 859 milions d'euros i produiran 1.356 MW, l'energia equivalent al consum anual de 678.000 llars, a més de suposar la creació de quasi 1.500 llocs de treball per a la construcció i el manteniment de les plantes.

Així ho ha explicat el president després de mantindre al Palau una reunió de treball amb el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró.

Tots revisats

Puig ha avançat que tots els projectes que complien amb els requisits compten ja amb la declaració d'impacte ambiental o amb els permisos requerits per a la seua implantació, cosa que permet afirmar que la Generalitat ha examinat “dins del termini i en la forma escaient” tots els expedients i ha complit amb els terminis establits pel Ministeri de Transició Ecològica per al 25 de gener.

Ha subratllat, en aquest sentit, que l'aposta per les renovables redunda en una “millor competitivitat per a les empreses” i en “l'enfortiment de l'estat de benestar”, i ha agregat que la lluita contra el canvi climàtic suposa deixar de dependre dels combustibles fòssils.

Com ha explicat el president, s'han analitzat un total de 107 expedients subjectes a l'objectiu marcat per a aquest 25 de gener, i més del 50 % ha superat aquesta fase de tramitació. Dels 46 restants, 31 han obtingut avaluació desfavorable i 15 no han prosperat per desistiment de les empreses. No obstant això, no s'executaran avals a cap promotor.

Generació energètica renovable

La potència renovable i no renovable instal·lada actualment a la Comunitat Valenciana ascendeix a 8.317 MW. D'aquest total, després dels objectius marcats per a aquest mes de gener, més de la meitat (5.323 MW) de la generació energètica de la Comunitat Valenciana serà d'origen renovable, ja que els projectes representen 1.356 MW, la potència per a instal·lar pendent d'autorització del Ministeri és de 1.123 MW, els MW renovables ja instal·lats generen 2.372 MW i l'autoconsum ja instal·lat suposa 472 MW.

Puig ha assenyalat que el balanç de la implantació d'instal·lacions per a l'autoconsum és “molt positiu”, perquè representen “una part clau del nou model energètic” que està ja present en uns 50.000 habitatges.