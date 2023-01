Gattuso, amb pitjors números que Bordalás, continua buscant la reacció

El València CF es va emportar un bon disgust dilluns passat. L’empat a Mestalla contra l’Almeria va ser un d’aquells colps de realitat que deixen tocat moralment l’equip i, sobretot, l’entrenador. Gennaro Gattuso no està endevinant la tecla últimament i la crisi de resultats en la Lliga ha apartat l’equip de qualsevol lluita que no siga la d’evitar el descens. El València encara no s’ha retrobat amb la victòria en la competició domèstica des que va concloure el Mundial i, a hores d’ara, els números són pitjors que els del curs passat.

Després d’empatar a dos contra l’Almeria a Mestalla, l’equip de Gattuso suma 20 punts en les primeres dèsset jornades de Lliga que ha disputat i no està en condicions, quan falten dues jornades perquè acabe la primera volta (el València té un partit ajornat contra el Madrid), de millorar els números de la temporada passada sota les ordres de José Bordalás. Fins al moment, el balanç de la temporada és com a mínim preocupant: cinc victòries, cinc empats i set derrotes. Els números alarmen encara més si el focus es posa en els últims partits i, sobretot, en el context de cada un. I és que dels últims deu compromisos, el València ha rebut equips de la part baixa com Elx, Mallorca, Cadis o Almeria i no ha aconseguit traure els tres punts en cap d’aquests partits. Tampoc en la seua visita al Pizjuán, quan el Sevilla travessava el seu moment més crític.