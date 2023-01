“Jo cobrava de Ciegsa, però em donaven treball en el PP de València”

Els deu treballadors de Ciegsa i Imelsa que han admés haver cobrat sense treballar han començat a declarar davant dels magistrats de la Secció Segona de l’Audiència de València que jutja la peça del cas Taula sobre els contractes zombis. Els deu acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia Anticorrupció i, a canvi de la confessió i retornar els diners que van cobrar indegudament, obtindran una condemna que els impedeix entrar en la presó. Els deu acusats conformats només contesten a les preguntes del fiscal Anticorrupció i les de la seua advocada o advocat.

El primer a declarar ha sigut José Estarlich, presumpte testaferro de Marcos Benavent, que ha admés que el seu contracte en Imelsa va ser “una pantomima que tenia muntada per a tindre més temps lliure, per a fer gestions meues i de Benavent”. Estarlich ha admés que va cobrar 14.300 euros d’Imelsa sense treballar. I que el contracte es va deure al fet que “Benavent, a qui coneixia prèviament, va decidir ajudar-me en una situació difícil. Necessitava liquiditat i la solució va ser que em contractara per a tindre diners i fer gestions meues i particulars d’ell”.

El següent ha sigut l’exfutbolista de l’Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, que ha admés que va ser “contractat per Alfonso Rus en Imelsa. Jo tenia un contracte en el club per jugar. Quan jugava com a futbolista en l’Olímpic, cobrava d’Imelsa” per assessorar el llavors diputat del PP, Isidro Prieto, al qual ha admés que “no el conec per a res”. Mullor ha confirmat que “ha retornat els diners. Tots”.

També ha apuntat cap a Alfonso Rus i Emilio Llopis l’acusat Manuel Gómez, contractat en l’empresa pública Ciegsa. “Amb 60 anys estava en l’atur. Vaig portar currículums a tots els del meu voltant. També a Alfonso Rus. Em van cridar per mitjà d’Emilio Llopis, em va dir que em cridarien de Ciegsa perquè em feren una entrevista”. I, després de ser contractat, “vaig estar en Ciegsa a plena disposició del conseller delegat de Ciegsa. Però em donaven treball en el PP de València, era on feia la major part del meu treball”. Gómez Pérez ha assenyalat que ha retornat “una part dels diners. 10.000 euros. I em compromet a retornar tota la resta”, ha assegurat.