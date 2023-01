El Botànic explora rebaixar el llistó electoral

Tot va començar formalment l'octubre del 2018, després de dos anys d'estudi en una comissió específica des del 2016, fa quasi set anys, però tot continua igual, encara que podria canviar. En 2018, el grup socialista de les Corts va presentar una proposta de reforma de la llei electoral que, entre altres qüestions, proposava rebaixar la barrera electoral a la C. Valenciana del 5 % dels vots fixat com a mínim per a obtindre representació al Parlament a un 3 %. PP i Ciutadans hi van votar en contra, cosa que va suposar el primer final per al projecte de modificar les regles del joc electoral.

A partir d'ací, quasi totes les fites relacionades amb aquesta norma tenen forma d'esculls. L'avançament electoral decidit per Ximo Puig en 2019, la pandèmia, els canvis d'idea de Ciutadans (Cs)... Després de diverses vicissituds, dos anys després, l'octubre del 2020, un nou intent d'aconseguir aquest objectiu via iniciativa parlamentària es va produir amb la presentació del projecte de la nova llei subscrita pels partits del Botànic, PSPV, Compromís i Unides Podem, amb el suport acordat prèviament per Cs, soci imprescindible per a poder aconseguir la majoria qualificada que exigeix la reforma d'aquesta norma.

Després de múltiples canvis de posició del partit taronja, el febrer del 2021 el procés va continuar i semblava que el nou text legal tenia opcions de tirar avant, una situació que, amb alts i baixos, es va mantindre fins juny d'aquell mateix any, quan el pas al grup de no adscrits de Vicente Fernández, un diputat que era de Ciutadans, precisament per la província de Castelló, va truncar les expectatives, ja que va sumar amb aquesta la cinquena eixida de parlamentaris de les seues files, de manera que ja no sumava prou per a validar la llei.

Encara que no va ser aquesta l'única raó, fa més d'any i mig que aquesta ja vella aspiració dormia en els calaixos dels grups parlamentaris a les Corts, fins que ara està despertant de nou.

En aquests moments, en un context en el qual Podem podria no arribar a sumar el mínim del 5 % dels vots en les eleccions autonòmiques previstes per al 28 de maig i cap enquesta dona opcions d'entrar a les Corts a Ciutadans, des de Compromís s'està tractant de reactivar la reforma, des de la convicció que hi ha temps per a aprovar la nova llei, sempre que els 13 diputats taronges comprometen el seu vot afirmatiu, a més de l'imprescindible acord dels 27 del PSPV, els 17 de la coalició nacionalista i els huit dels morats.

El ‘nou’ Ciutadans

Un dels elements que hauria obert aquesta porta de nou és l'entrada en escena de la nova síndica de Cs, Mamen Peris, que hauria mostrat la seua disposició a donar suport a la iniciativa.

Amb el PP i Vox en contra, un altre escull haurà de ser resolt. Per a sumar els 66 vots imprescindibles, cal convéncer un altre diputat més, que podria pescar-se entre els no adscrits, on resideixen alguns castellonencs com Cristina Gavarda (ex Cs) o Rebeca Serna (ex Vox). En cas d'aprovar-se la reforma, Unides Podem, que ja a l'octubre, segons l'enquesta de Mediterráneo, comptaria al maig amb només el 6,1 % dels vots i en tendència de caiguda, podria tindre garantit l'accés a les Corts i, de pas, les opcions de reeditar el govern del Botànic creixerien. De fet, fins i tot Cs, al qual el sondeig donava un 2,9 %, podria somiar a tindre opcions.