Canet donarà sepultura a un veí afusellat en 1939 a Paterna

Canet donarà sepultura digna a Mariano Brines, un dels afusellats pel franquisme en 1939, les restes del qual estaven en la fossa 112 de Paterna. Brines serà enterrat al cementeri de la localitat, en un acte íntim i emotiu que ha organitzat l’Associació de Víctimes del Franquisme de la Fossa 112 en col·laboració amb l’Ajuntament.

La inhumació de les restes de Ramón Brines tindrà lloc aquest diumenge, 29 de gener, a les 11 hores. A l’acte, amb el qual se li retrà homenatge, acudiran els seus familiars, en concret la seua neta i els seus besnets, que s’hi desplaçaran des de França per a donar l’últim adeu al seu familiar.

El comiat a aquest veí, que va morir amb 49 anys defensant la democràcia i la llibertat, s’iniciarà amb la intervenció del vicepresident de l’Associació de Víctimes del Franquisme de la Fossa 112 i regidor de l’Ajuntament de Canet, Antoni Antoni. Seguidament serà la seua neta, Remedios Ferrer, qui dedique unes paraules al seu avi, i finalment, l’alcalde, Pere Antoni Chordà, posarà l’accent en la convivència i en la necessitat de recuperar la memòria històrica per a no cometre els errors del passat, a més de rendir un sentit reconeixement a aquest veí de Canet. L’acte comptarà amb la col·laboració del grup de dolçaina i tabal Va de cant, al qual acompanyaran els Germans Caballer.

Mariano Brines és el segon dels afusellats del municipi que torna a casa. El primer va ser Román Ibáñez, a qui també se li va donar sepultura l’any passat.

Brines va ser identificat en la fossa 112, fa uns mesos, al costat de 8 afusellats més. Les seues restes seran entregades a la família el pròxim dissabte, a l’església de Sant Miquel dels Reis, en un acte institucional al qual acudirà l’alcalde de Canet i part de l’equip de govern.

Mariano Brines va nàixer a Canet, on es va formar com a mecànic, professió que el va portar fins a AHM. Membre de la CNT, després del colp d’estat, es va organitzar amb altres veïns per a formar un grup de resistència enfront de l’alçament, en defensa de la democràcia i la llibertat. Va ser capturat i va estar cinc mesos en diferents camps de concentració, on va ser torturat fins al seu afusellament.