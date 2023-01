La Generalitat beneficia 38.827 alumnes amb l'exempció de les taxes universitàries

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la concessió de les beques universitàries complementàries per les quals 38.827 alumnes beneficiaris de les beques del Ministeri no desemborsaran cap quantitat econòmica addicional per la primera matrícula dels seus estudis, ja que aquestes beques de la Generalitat Valenciana destinen més de 3 milions d'euros a compensar la diferència de preu que no cobreix la beca del Ministeri fins a arribar a l'exempció total en primera matrícula tant de grau com de màster.

Es tracta d'ajudes per les quals la Generalitat Valenciana compensa amb més de 3 milions d'euros a les universitats valencianes per la diferència entre l'import concedit per l'Administració estatal a l'alumnat beneficiat amb les beques del Ministeri i la quantia de la taxa per matrícula fixada per la Generalitat Valenciana de 38.827 estudiants valencians/es durant el curs acadèmic 2021/2022. Les beques s'han concedit atenent les certificacions emeses per les universitats en les quals s'acredita el nombre d'estudiants beneficiaris de la beca de matrícula, amb especificació de l'import individual i total que correspon aportar a la Generalitat. La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha destacat la importància d'aquestes beques per a minimitzar les despeses de les famílies valencianes i facilitar l'accés a l'educació superior a les i els joves de la Comunitat Valenciana.