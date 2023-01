Les pensions dels valencians creixen enguany 107 euros de mitjana al mes per la inflació

La pujada del 8,5 % a les pensions acordada pel Govern per a compensar els jubilats que cobren aquestes prestacions per l’increment de la inflació l’any passat ha provocat un augment sobtat dels ingressos d’aquest col·lectiu. A la Comunitat Valenciana, la pensió mitjana ha crescut un 9,81 % i se situa en els 1.096 euros, la qual cosa implica un increment de 107 euros, segons les últimes dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social, corresponents a aquest mes de gener.

L’increment varia segons les províncies. Així, a València, amb una pujada del 9,81 %, la pensió mitjana se situa en els 1.143 euros. A Castelló puja un 10,08 %, fins als 1.065 euros, i a Alacant, un 9,74 %, fins als 1.029 euros. L’increment a l’autonomia és quasi idèntic al 9,80 % de la mitjana nacional, però l’import mitjà de la prestació està a una distància considerable, ja que la del conjunt d’Espanya arriba als 1.189, és a dir, quasi cent euros més que la mitjana autonòmica. Res a veure, en tots dos casos, amb els 1.474 euros del País Basc o els 1.388 de Madrid.

Beneficiaris

En l’inici d’aquest 2023, segons les dades del Ministeri, hi havia a la Comunitat Valenciana 1,025 milions de pensionistes, amb un augment del 0,95 % respecte a l’exercici precedent, la qual cosa implica un increment d’uns 9.700 jubilats més. La gran majoria dels perceptors d’aquests ingressos cobren una pensió de jubilació, en concret 646.000 persones, amb una prestació mitjana de 1.253 euros. A continuació hi ha les de viduïtat, amb 244.000 i 795 euros de mitjana. Les d’incapacitat permanent freguen les 95.000, amb 1.065 euros, i les d’orfandat superen les 37.000, amb 449 euros.

El Govern diu que les pensions s’han revalorat més d’un 23 % “enfront d’una minsa pujada del 0,25 % si s’haguera mantingut la fórmula del PP”

D’altra banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va defensar ahir que les pensions de prop d’un milió de persones a l’autonomia s’han incrementat en més d’un 23 %, “enfront d’una minsa pujada del 0,25 % si s’haguera mantingut la fórmula del PP”.

Revaloració

Bernabé va analitzar, amb representants del Consell Valencià de Persones Majors, la revaloració de les pensions contributives, que arribaran enguany als esmentats 1.253 euros, segons un comunicat de la Delegació del Govern. Així, va assenyalar la delegada del Govern, prop de 650.000 jubilats valencians es veuran beneficiats per l’increment mitjà d’un 8,5 %, que suposarà 1.500 euros més a l’any per a una pensió mitjana de jubilació, una “paga addicional”. És a dir, els ja mencionats 107 euros de pujada per les catorze pagues que percep el col·lectiu.

Bernabé va explicar que si s’haguera mantingut l’índex de revaloració de les pensions projectat en 2013 per l’anterior govern, les pagues dels jubilats de la Comunitat Valenciana a penes haurien augmentat en 40 euros en tot l’any.