Ernesto Valverde, entrenador de l'Athletic Club, va subratllar la «il·lusió» amb la qual encaren l'eliminatòria de quarts de final de Copa que els enfrontarà aquest dijous al València a Mestalla, i va destacar a més que, encara que tenen «coses a millorar», està «encantat» amb el seu equip.

«Espere l'Athletic que veiem cada dia, amb això anem bé», va recalcar el tècnic en la roda de premsa prèvia, abans de reconéixer que estan «tenint alguna dificultat» a l'hora de materialitzar una «producció en atac que està sent alta»

Valverde, d'altra banda, no va oferir pistes sobre el possible onze, encara que sí que va confirmar la baixa d'Iñigo Martínez, que aquesta setmana ha «fet un pas avant» en la recuperació de la seua fasciïtis plantar, i el dubte d'Oscar de Marcos a causa «d'un problema en un muscle» derivat de l'encontre del passat diumenge contra el Reial Madrid.

Sobre el desenvolupament de l'encontre, va reconéixer que en una eliminatòria a partit únic «no et pot poder la impaciència i que siga un desori», però sí que va recalcar que «no pots pensar que amb paciència es guanyen les coses».

«Cal buscar les coses i l'important és com hi entres i posar el partit de la teua banda com més prompte millor. No pensar a fer un partit llarg i pensar que al final anirà millor, perquè no saps com es desenvoluparà el partit», va reflexionar.

Considera el de Viandar de la Vera que «jugar a casa a partit únic és un avantatge important» per al València, encara que va matisar que és diferent de la lliga perquè els dos equips estan obligats a guanyar. «L'eliminatòria està oberta i ells tenen l'avantatge del factor camp, però els dos ens l'hem de jugar», va incidir.

«És un equip que intenta sempre portar la iniciativa amb la pilota, en això no enganya. És el que senten l'equip i l'entrenador i el fan. Crec que som dos equips amb una personalitat definida i a San Mamés en lliga va ser un partit obert que ens va costar molt guanyar», va recordar. Finalment, Valverde va assegurar que no li «consta» que Nico Williams haja rebutjat una oferta de l'Aston Villa, com va informar ahir un mitjà britànic.