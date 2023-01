"Destrozados", el còmic que retrata la Dénia més negra

Fins i tot les ciutats més lluminoses tenen un revers escabrós. Isabel Ferrando i Jorge Castro han viatjat a les tenebres de Dénia i n'han tornat amb una ficció àgil, minuciosa i de gran penetració psicològica. Destrozados es llig tot d'una. És una novel·la gràfica estupendament editada per Cartem Cómics. Els autors la van presentar ahir en una abarrotada Biblioteca de Dénia. Hi ha interés per saber com han retratat la Dénia més negra i "novel·lat" el truculent crim de l'estiu de 2015 del carrer Mallorca. Un veí més (ningú podia presumir que fora un assassí) va matar un amic i va esquarterar el cadàver amb un serrutx que va comprar en una ferreteria pròxima. Després va ficar les restes en un sofà i en una nevera i va simular una mudança per a tractar d'enganyar els suspicaços veïns. Aquests mobles i els membres de la víctima van aparéixer en bancals de la Marina Alta.

"És una ficció", va deixar clar Isabel Ferrando. El crim ha sigut un punt de partida. Però els autors sí que s'han documentat exhaustivament per a donar veracitat a la història. Van visitar fins i tot un calabós de la comissaria de la Policia Nacional. El còmic no fa judicis morals ni és morbós. Les vinyetes en blanc i negre són tot un encert. Aquesta magnífica crònica noir atrapa. L'escriptor Jovi Lozano Seser, que va participar en la presentació, va veure en Destrozados influències del llibre A sang freda, de Truman Capote, de Robert Kirkman (creador del còmic de The walking dead) o del cineasta David Lynch. "Escriure aquesta història és un repte ambiciós i arriscat", va dir Jovi Lozano Seser, que va destacar que els autors "han dignificat la crònica negra i l'han convertida en material artístic". Dénia és molt recognoscible en Destrozados. Els autors han volgut que la ciutat cobrara un especial protagonisme. El dibuix és nítid i la narració flueix. Isabel i Jorge van tardar nou mesos a donar forma a una obra redona i que enganxa. El director editorial de Cartem, Daniel Díez, va revelar que només els van arribar les primeres vinyetes van descobrir que aquesta història gràfica era excel·lent. "Vam apostar a mort per aquest còmic", va afirmar, i, per descomptat, "a mort" és una expressió que ve a pèl.