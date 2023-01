Només hi ha 12 places a tota la C. Valenciana per a xiquets amb problemes de salut mental

Pili i David són mare i fill i són l’evidència d’un sistema públic que fa aigües en salut mental. La criatura té una discapacitat intel·lectual i des de fa 3 anys agredeix la seua mare, tal com ha publicat aquest diari. Per això, els seus pares van sol·licitar una residència que, hui dia, continuen esperant. I és que no hi ha places a la Comunitat Valenciana per a un xiquet com David. Ni com David ni com cap altre amb qualsevol diagnòstic en salut mental que requerisca un centre en el qual viure. Només hi ha un centre a tota la Comunitat Valenciana per a xiquets i adolescents amb problemes de salut mental i en aquest centre només hi ha 12 places. A més, les criatures han d’estar tutelats per la Generalitat Valenciana. Això significa el no-res en l’atenció residencial de curta o mitja estada i implica que els afectats romanguen a les seues cases davant de la falta de recursos.

Als hospitals, per a atendre crisis o brots puntuals, la xarxa també és mínima i consisteix en 24 places en les unitats de psiquiatria de tres hospitals: el de Castelló (amb 8 places), La Fe de València (amb 8) i el d’Orihuela (amb 8 més). Ara bé, l’atenció en aquests ingressos és mínima (una mitjana de dues setmanes), i, una vegada superada o controlada la crisi, el menor és donat d’alta.

Aquestes dades consten en l’informe que el Síndic de Greuges va elaborar el juliol de 2021 i que incloïa les conseqüències de la covid-19, ja que la pandèmia va posar en primera línia una oblidada salut mental que, no obstant això, consta amb plans específics des de 1991. Així, 32 anys després, la Conselleria de Sanitat anuncia un nou pla que arranca amb una inversió de 40 milions per a 2023 i tres hospitals de dia per a atendre problemes de salut mental en xiquets i joves a Picanya, Benicàssim i Alacant. I un quart a Canals, en el qual es començarà a treballar en 2024. Així, el nou pla valencià d’acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives 2023-2026 té com a objectiu traure la salut mental de la seua “marginalitat”, després que la pandèmia evidenciara “que és una qüestió prioritària”.

Des de l’adeu als manicomis

El nou pla valencià d’acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives 2023-2026 anunciat pretén traure la salut mental de la “marginalitat”. Aquest objectiu no és una novetat. Tampoc ho és l’informe del Síndic que evidencia les mancances d’un sistema. I és que, des que en 1986 va entrar en vigor la Llei general de sanitat, el sistema valencià no ha comptat amb els recursos necessaris per a atendre la salut mental. Així, es van abolir els manicomis perquè les persones amb problemes de salut mental tingueren la possibilitat de ser tractades com qualsevol altre pacient i mantindre, a més, el seu entorn sociofamiliar, però la xarxa pública valenciana no ha arribat a tindre els recursos suficients per a aquesta atenció. Ni aleshores ni ara. I així consta en informes que disten quasi 30 anys i critiquen el mateix: les mancances de sistema, la falta de recursos i l’atenció a les persones amb problemes de salut mental.

L’informe del Síndic de Greuges, elaborat fa dos anys, plasma la situació actual que viu la família de David. “Hi ha famílies de xiquets i adolescents amb problemes de salut mental que, davant de la falta de suport de la Conselleria de Sanitat, sol·liciten a la d’Igualtat i Polítiques Inclusives que assumisca la guàrdia voluntària i procedisca a l’ingrés del menor en un centre adequat”. No obstant això, quan la Conselleria d’Igualtat no entén justificada la proposta i la desestima, “els menors afectats es queden en els seus domicilis, sense atenció adequada i en un context familiar que no disposa d’eines suficients per a afrontar les seues necessitats”.

Una situació “insostenible”

Per a l’advocada especialitzada que porta el cas de David, Sandra Casas, la situació que travessa aquesta família és “insostenible”, ja que la criatura “agredeix la mare i pot agredir-se ell també. Necessita ajuda i un centre específic”. “Però les persones amb problemes de salut mental estan abandonades. La competència és de Sanitat, però la Conselleria mira cap a un altre costat i deriva aquests pacients a recursos que la Conselleria d’Igualtat no té. Algú entén que a un xiquet malalt de càncer no li donen quimioteràpia si la necessita? Si no és en un hospital, doncs el duran a un altre, però ens resulta impensable que es quede sense tractament. I el mateix hem d’exigir amb la salut mental”, conclou Casas.

En l’informe encarregat per la Generalitat Valenciana per a elaborar una radiografia de la infància i l’adolescència en 2019 es recalca que “la meitat dels trastorns mentals apareixen per primera vegada abans dels 14 anys” i que “més del 70 % de tots els trastorns mentals comencen abans dels 18 anys”. A més, l’informe recalca que, en relació amb els trastorns específics que afecten la infància i l’adolescència, hi havia “més de 90.000 menors diagnosticats amb problemes de salut mental”.