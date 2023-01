Més de 4.000 visitants descobreixen la Torre de Torrent en 2022

Cada any milers de persones visiten Torrent per a conéixer el seu patrimoni turístic, cultural i històric, i admirar els secrets que guarden els seus llocs més emblemàtics, gràcies a l'àmplia oferta de recursos per a tots els públics que ofereix l'Ajuntament de Torrent.

“Continuem desenvolupant propostes per a donar a conéixer els nostres recursos turístics entre la ciutadania. Des de festes reconegudes en tota la Comunitat Valenciana fins a monuments i jardins amb centenars d'anys d'història, prestigioses receptes gastronòmiques o activitats culturals i esportives per a tots els públics i edats. Torrent té molt a oferir”, explica la regidora de Turisme, Susi Ferrer. En aquest aspecte, durant l'any 2022, la Torre de Torrent va rebre més de 4.000 persones, que van poder gaudir d'un tour guiat pel seu interior per a descobrir l'extensa història d'aquest icònic monument. Per la seua banda, el Museu Comarcal de L'Horta Sud va ser visitat per més de 9.700 persones en aquest mateix període, oferint exposicions i conferències de tota mena i una infinitat d'activitats culturals. Mentre que tant la Casa Museu de la Setmana Santa com l’Hort de Trénor van acollir la visita de més de 400 persones, que no van voler perdre l'oportunitat de conéixer més a fons les peculiaritats d'una de les festes més arrelades a Torrent, així com el jardí amb més història de la capital de l'Horta Sud.