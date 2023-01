Pérez Garijo, sobre Imelsa: “La investigació d’EU va fer possible que Rus s’assega en la banqueta”

La coordinadora d’Esquerra Unida i consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo, ha qualificat de “totalment ridícules” les acusacions de l’expresident de la Diputació de València i del PP provincial, Alfonso Rus, que, aquest dijous, després de declarar com a acusat en el segon judici del cas Imelsa, l’ha acusada d’haver fet un “muntatge” per a “liquidar-lo políticament”.

Pérez Garijo, que és exdiputada en la corporació provincial, ha defensat que el “treball d’investigació d’EU”, que va presentar en 2014 un pen drive a la Fiscalia que va donar origen a la macrocausa, ha fet possible que hui dia Rus s’assega en el banc dels acusats per la coneguda com a peça dels “zombis”, en la qual l’exdirigent popular s’enfronta a 12 anys de presó.

Segons ha sostingut Pérez Garijo, “no només es va entregar un pen drive, es va presentar una denúncia que incloïa moltíssima documentació recaptada durant molts anys de treball i investigació”.

A més, informa Europa Press, ha recordat que “ja hi ha una primera sentència” en aquest cas —que condemna a més de set anys de presó l’exgerent d’Imelsa i autodenominat “ionqui dels diners”, Marco Benavent—, que “també naix de documentació presentada per la nostra organització”.

Paper fiscalitzador

En aquest sentit, ha reivindicat el “paper fiscalitzador” que va jugar Esquerra Unida contra la corrupció. “Entre altres documents, la denúncia incloïa un contracte que posava sobre la taula que algunes empreses de Rus s’havien utilitzat com a empreses pantalla”, ha afirmat Pérez Garijo, que considera “absurd pensar que nosaltres manipulàvem uns enregistraments que també va presentar Mariano López —exsogre del ionqui dels diners— i que el mateix Benavent va dir que havia fet”.

“Són delinqüents, en molts casos confessos”, ha asseverat en referència a Benavent, i ha posat l’accent en el fet que “van ser molts mesos de treball per a presentar la denúncia, analitzant enregistraments i recaptant centenars de proves”. La denúncia inclou unes 10 hores d’enregistraments i es va presentar a la Fiscalia Anticorrupció en 2014, juntament amb “multitud de documentació”, que han derivat en la condemna a Marcos Benavent i en el procés judicial dels “zombis”.

Per a Pérez Garijo, “no pot haver-hi més diferència entre governs: mentre que uns parlaven de com robar, en el Botànic ens centrem en com millorar les condicions de vida dels valencians i les valencianes, i, a més, hem creat mecanismes contra la corrupció i per la transparència”.