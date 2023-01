Primer dilluns de vaga dels controladors aeris privats de Manises

Les vagues programades per a gener i febrer en les torres de control privatitzades dels aeroports espanyols es mantenen en les dates previstes, segons ha informat aquest divendres el sindicat CCOO, indicant que aquest dilluns, 30 de gener, s'iniciarà la primera de les jornades d'aturades.

Després de la reunió de la representació legal dels treballadors i els proveïdors de serveis en les torres de control liberalitzades amb la patronal, conformada per FerroNats i Saerco, la trobada va resultar "infructuosa", segons el sindicat.

En la reunió de la comissió negociadora celebrada aquest dijous, Saerco ha posat sobre la taula una proposta d'increment de l'IPC per als anys 2021 (0 %), 2022 (1 %), 2023 (2 %) i 2024 (2,5 %), que no satisfà les expectatives dels treballadors "per quedar molt lluny de la seua proposta".

Saerco assegura que la proposta d'un augment de la seua massa salarial d'un 5,5 % "posa en greu risc la viabilitat de l'empresa".

Davant aquesta situació, el sindicat justifica que, en el procés d'adjudicació per l'Administració mitjançant licitació electrònica per a la concessió de llicències, Saerco va obtindre el lot 2 (Jerez, Sevilla, Cuatro Vientos -a Madrid-, Vigo i La Corunya), "oferint en la seua licitació una proposta econòmica diverses desenes de milions d'euros per davall dels seus competidors".

Així mateix, el sindicat argumenta que Saerco era coneixedora del fet que el personal subrogat de FerroNats, anterior proveïdora, tenia uns costos salarials més elevats que estaven emparats pel conveni sectorial a través del procés de subrogació empresarial previst en aquest.

Segons CCOO, Saerco va respectar aquest conveni des de la transició en el canvi d'operador (entre febrer i maig de 2021) fins a desembre d'aquell mateix any, moment en el qual va deixar d'aplicar-se el conveni sectorial de manera unilateral, "la qual cosa va suposar un minvament econòmic per a la plantilla subrogada de més del 16 % dels seus salaris".

FerroNats, en la reunió mantinguda hui i en altres reunions anteriors, s'ha desmarcat de Saerco i ha "allargat la mà" per a intentar arribar a un acord, ja que la seua proposta per al conveni sectorial s'acosta molt a la proposta final de la representació dels treballadors. Per estar configurada la patronal del sector al 50 % entre les dues empreses, es fa inviable un possible acord.

Dies de vaga a Manises i Alacant-Elx

El dilluns dia 30 de gener tindrà lloc la primera jornada de vaga, que es prolongarà durant tots els dilluns del mes de febrer.

Les aturades es faran els dilluns 30 de gener i 6, 13, 20 i 27 de febrer a les torres de La Corunya, Alacant-Elx, Castelló, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Eivissa, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Múrcia, Sabadell, Sevilla, València i Vigo, i estan cridats a la vaga 162 treballadors.

CCOO reitera que l'objectiu d'aquesta vaga és "apostar per la consolidació d'un sector crucial en un país on el turisme és un dels pilars de creixement, i que ha demostrat una maduresa i el manteniment d'uns estàndards de qualitat, seguretat i puntualitat molt elevats".