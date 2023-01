El Fertiberia es classifica per al grup d'ascens

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto es classifica matemàticament per al grup que lluitarà per l'ascens després de guanyar 32-25 l'Handbol Sant Quirze a l'Ovni. En un partit que es va iniciar molt renyit, però que abans del descans van trencar els de Toni Malla. Els portenys es fiquen així per segon any consecutiu en la baralla per tornar a la màxima categoria de l'handbol espanyol, la Liga Asobal.

El partit va començar amb l'electrònic molt igualat. No va ser fins al minut 23 que els blanc-i-vermells van aconseguir anar-se'n de dos punts, gràcies a les parades de Dani Martínez i la reacció ràpida en atac. Van destacar en l'atac Sedano, Olivares, Del Valle i Nil. Amb tot això, se'n van anar al descans amb el marcador 15-11. Després del pas per vestuaris, l'equip va posar distància en el marcador amb l'encert en atac de Del Valle, Nolasco i David López, entre altres. A més, amb un Olivares que va continuar complint com a director d'orquestra en el centre. A partir del minut 15, el Sant Quirze va començar a retallar distàncies en l'electrònic, però no va poder fer res i els dos punts es van quedar a l'Ovni.