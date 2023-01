La Pelegrina provoca fervor a Silla

La localitat de Silla ha acollit aquest cap de setmana la Mare de Déu dels Desemparats, una visita que ha deixat algunes imatges per a la història. Veïns de Silla i de poblacions pròximes han respost en massa a tots els actes organitzats per les tres parròquies, i en els quals ha col·laborat l'Ajuntament de Silla.

El divendres 27 de gener la Mare de Déu dels Desemparats va arribar a Silla en un acte festiu i amb tots els honors. L'alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, va nomenar la Mare de Déu alcaldessa honorífica per als tres dies de la seua visita. En finalitzar aquest xicotet acte, el poble va acompanyar en romeria la Mare de Déu dels Desemparats fins a la parròquia de Sant Josep Obrer, on va romandre tota la vesprada i la nit del divendres.

El fred matí del dissabte va començar amb el rosari de l'aurora, en què el poble va portar la Mare de Déu pels carrers del poble fins a la parròquia de Sant Roc, església en la qual va romandre fins a les 19.30 hores. A aquesta hora va començar la solemne processó que va traslladar la Mare de Déu dels Desemparats fins a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels, una processó multitudinària i en la qual els veïns de Silla i de poblacions pròximes van demostrar la seua devoció a la Mare de Déu. Van ser els portants del Crist de Silla els que la van portar durant la processó.

En arribar a la plaça del Poble, la Mare de Déu va ser rebuda amb 21 salves, albades i balls típics de Silla com la dansa dels porrots. Moments abans que la Mare de Déu entrara a la parròquia, l'alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, li va col·locar en el mantell un fermall d'or commemoratiu de la visita a Silla. L'entrada a l'església va estar acompanyada de focs artificials.

El diumenge 29, últim dia de la visita, va començar amb uns núvols amenaçadors, però que no van anar a més, per la qual cosa l'ofrena de flors a la Mare de Déu es va poder fer sense cap problema. A la vesprada es va celebrar una multitudinària missa solemne per a acomiadar la Mare de Déu, una celebració que va deixar una imatge per a la història, la Mare de Déu visitant la capella del Santíssim Crist de Silla, sent aquest un dels moments més emocionants del cap de setmana. La Mare de Déu va abandonar el poble entre vítols i aplaudiments. Com a dada curiosa de la visita, la pluja no va aparéixer fins que la Mare de Déu dels Desemparats va abandonar la ciutat.