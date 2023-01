Puig demana acordar una reforma "profunda" de la Constitució que incloga el Dret Civil Valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que "és exigible" incorporar el Dret Civil Valencià en la Constitució i ha advocat perquè els "partits majoritaris" aconseguisquen un acord per a reformar-la, alhora que ha lamentat que "el PP no vulga arribar" a cap pacte.

"Nosaltres pensem que cal escometre una reforma profunda de la Constitució", ha manifestat aquest dilluns Puig, informa Europa Press, després que el Govern i el PP acordaren la setmana passada donar una oportunitat a la reforma de la Constitució, però "cenyida" a l'article 49, limitada a l'eliminació de terme "disminuït" i al blindatge de les polítiques en matèria de discapacitat, però sense admetre altres canvis, cosa que en deixa fora el Dret Civil Valencià.

Igualtat territorial

El president ha defensat la necessitat "d'actualitzar" la carta magna perquè, "entre altres coses, la igualtat entre homes i dones siga una realitat, que en la Constitució desgraciadament no apareix". "Igual que altres qüestions fonamentals en el capítol de la qüestió territorial", com "la igualtat de tots els espanyols també en l'àmbit territorial", ha exposat.

Així mateix, ha remarcat que el Dret Civil Valencià "és exigible que estiga en la carta magna i ha demanat "als partits majoritaris que tinguen en compte aquesta situació".

Per a Puig, "no es pot ser equidistant", ha asseverat, abans de lamentar que "el PP no vulga arribar a cap acord en res". "Li ha costat molt una qüestió que és de mínima justícia, que simplement reconega la diversitat de les persones, però jo crec que és exigible que hi haja un canvi de la Constitució en els àmbits, almenys, als quals m'he referit", ha resolt el president.

Va ser l'estiu passat quan el Parlament Valencià va tirar avant una proposició no de llei en defensa de la recuperació. Hi van votar a favor el Botànic i el PP i s'hi van oposar Cs i Vox.