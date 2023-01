La ratxa victoriosa es trenca

El València Basket va sucumbir amb contundència a la pista del Casademont Saragossa, contra el qual va caure per un contundent 77-55. Les de Rubén Burgos posen fi així a una ratxa que havia arribat a les 13 victòries consecutives i, a més, perden el basket-average particular contra les aragoneses. L'Spar Girona es col·loca com a líder en solitari.

Les taronja no van jugar còmodes en cap moment, incapaces de frenar un sòlid Casademont. Les defenses s'hi van imposar en els primers compassos del partit. València Basket tardava quasi tres minuts a trobar la primera cistella de la mà de Carrera. Casademont Saragossa defensava fèrriament els atacs taronja i tancant durament el rebot. Tot semblava canviar quan Ouviña colpejava doblement des del triple per a col·locar el València Basket 2 punts per damunt. Només un miratge. Les aragoneses responien amb un contundent 6-0 i es tancava el primer quart amb 4 punts d'avantatge per a les locals.

El València Basket entrava en una fase de desesperació ofensiva. Els tirs exteriors no entraven. Amb un parcial de 8-0 local, amb Gatling i Alonso fent molt de mal, que deixava la diferència en 10 punts, Rubén Burgos demanava temps mort. No obstant això, a continuació anotaven un triple que posava la màxima en 13. El València Basket, jugant a ratxes, aconseguia acostar-se en diverses ocasions, però el Saragossa sempre frustrava la remuntada amb diverses jugadores molt encertades com la valenciana Vega Gimeno. València Basket continuava fallant cistelles fàcils i no estava còmode. Al descans arribava 35-28. Després del pas pels vestuaris s'obria una porta a l'esperança, però la reacció durava poc i de nou el Casademont s'ensenyoria del joc amb un 9-0 que posava una distància d'11 punts. Les forces i els minuts s'anaven esgotant per a les taronja, que no aconseguien canviar la dinàmica del partit.

L'equip no trobava solucions a la seua falta d'encert ni tampoc trobava la fórmula per a frenar en defensa el seu rival. Van continuar ampliant el parcial. Rubén Burgos demanava temps mort, però no hi havia manera de trobar solucions. Vega Gimeno colpejava amb un triple que superava els 20 punts de renda, amb menys de 2 minuts per davant, i el València Basket va veure com se li allunyava qualsevol possibilitat.