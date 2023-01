València ja desmunta l'Àgora del Disseny

Els operaris municipals han iniciat el desmuntatge de l'Àgora que en els últims sis mesos ha acollit a la plaça de l'Ajuntament desenes d'actes relacionats amb la Capital Mundial del Disseny 2022. Aquest espai efímer el cost del qual ha rondat els 470.000 euros s'instal·larà ara a la Marina de València.

Aquest nou muntatge s'hauria de fer de manera "imminent", segons ha recordat hui el director de la capitalitat, Xavi Calvo, encara que el consistori no ha determinat una data concreta ni tampoc el punt de la Marina en el qual se situarà.

El cost del desmuntatge, per al qual l'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit, ronda els 70.000 euros. Encara que es retirarà tota l'estructura de l'Àgora de la plaça de l'Ajuntament, la base de formigó es mantindrà per a situar-hi la falla municipal. L'edifici efímer ha d'estar totalment desmuntat per a poder acollir-hi els esdeveniments fallers, especialment les mascletaes.

Fusta i ceràmica

La instal·lació desenvolupada per l'arquitecte Miguel Arraiz amb Arqueha i Cosín Estudio té unes dimensions de 24 per 10 metres amb una altura de 10 metres, i està construïda amb vareta de fusta i ceràmica. El sostre és obra de l'artista faller Manolo García i simbolitza les ones de la mar Mediterrània. A més, és un projecte sostenible en el qual s'han utilitzat un 50 % de materials reciclats, s'ha estalviat un 70 % d'aigua en la seua construcció i utilitzarà tecnologia led de baix consum per a la il·luminació nocturna, que mantindrà l'edifici encés «com si fora un far», continuant amb la simbologia marítima del seu disseny.

La ubicació exacta de l'edifici efímer a la Marina no s'ha concretat. Aquest espai també es baralla com a nova ubicació de l'antic far del port de València, que serà desmuntat per les obres d'ampliació del recinte.