L’oposició d’Aldaia exigeix que el futur polígon no afecte el jaciment romà

El futur parc empresarial d’Aldaia, que se situarà en una superfície de mig milió de metres quadrats de l’àrea del Pont dels Cavalls, confrontarà amb el que va ser l’antiga vila romana on, entre finals del segle XIX i principis del XX, es va trobar l’emblemàtica escultura del déu Bacus, que està al Museu Arqueològic Nacional.

Després de destapar el Partit Popular fa una setmana que el jaciment és hui un abocador, al que va seguir un encreuament d’acusacions amb el govern local socialista i una crida d’atenció de la Direcció General de Patrimoni, la formació conservadora, igual que Compromís, ha mostrat la seua preocupació sobre si el planejament industrial afectarà la zona arqueològica, com hui traslladaran al Ple.

D’una banda, el portaveu de Compromís a Aldaia, Lluís Albert Granell, va formular ahir una consulta verbal a l’àrea d’Urbanisme per a saber si el futur polígon industrial i el que es calcula que és el límit del jaciment col·lideixen. “Volem garanties clares que no afectarà el jaciment”, indica l’edil, que assegura que no va rebre resposta a la consulta. Per això, en el Ple d’aquesta vesprada traslladarà a l’executiu del PSPV una bateria de preguntes per a conéixer “amb detall” la situació del jaciment, la relació que té amb el futur parc empresarial i els plans de l’Ajuntament respecte a excavacions futures.

“Han canviat tres vegades d’idea”

“En una setmana, el govern local ha canviat d’idea diverses vegades respecte a la situació del jaciment. Primer va dir que no havia actuat per no tindre el permís de la propietat, que és privada. I resulta que la Conselleria va aclarir que és necessari. Després van anunciar una altra cosa. Volem que expliquen clarament si tenen plans per a aquest espai i si tenim la seguretat que el preservarem”, indica.

“Volem que expliquen clarament si tenen plans per a aquest espai i si tenim la seguretat que el preservarem” Lluís Albert Granell - Portaveu de Compromís per Aldaia

També el Partit Popular ha mostrat la seua preocupació per l’afecció al jaciment. “Quan fa quasi dues dècades es va planificar el parc empresarial del Pont dels Cavalls, tenia unes dimensions d’un milió de metres quadrats. Però durant la llarga tramitació, la Conselleria va recomanar reduir-lo i el govern local, en lloc de planejar-lo al costat de les vies, on ja hi ha algun assentament industrial, el situa cap a l’interior, amb la qual cosa confronta directament amb el jaciment”, indiquen fonts del PP.

Aquest grup insisteix que la tramitació del parc empresarial “ha d’incloure informes de Patrimoni i de la Conselleria de Cultura que garantisquen que es respectarà el jaciment”, esgrimeix el PP, a més de reclamar també “informació real sobre el futur del jaciment”.