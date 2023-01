Fracassa l’últim intent per renovar els òrgans consultius valencians

Sense avanços. Continua el bloqueig a la renovació dels òrgans consultius de la Comunitat Valenciana. I a la legislatura cada vegada li queda menys. Hi ha possibilitats que concloga sense aprovar-se els noms per a entitats com el Consell Jurídic Consultiu o el Consell de Transparència, en què continua com a membre el candidat de Vox a la Generalitat, condemnat en 2002 per violència masclista.

Així estan les coses després del fracàs de l’últim intent dels diferents partits. Ha tingut lloc aquest matí, segons ha pogut contrastar aquest diari, amb una reunió en Corts de les portaveus de les diferents formacions. No de totes. S’hi ha absentat (i ja n’havia avisat) Ciutadans. La formació, en procés de renovació i amb nova síndica, Mamen Peris, vol revisar els noms que va deixar l’anterior portaveu, Ruth Merino. Aquest ha sigut el primer motiu perquè no haja prosperat aquest moviment.

L’altre ha sigut que no hi ha novetats respecte al Consell Jurídic Consultiu, que és on està el gran focus de conflicte. Toca canviar els seus membres i la llei actual canvia la distribució a l’hora de designar: dos són per a l’executiu autonòmic i quatre per a les Corts. D’aquests últims, un és per a PP, un per a Cs, un per a Unides Podem i en l’últim està el problema. El Botànic defensa que li correspon a Compromís. El PP defensa que se li va dir que era “de consens”. I en aquesta posició ha insistit aquest matí, segons informen alguns dels representants. Hauria acudit amb un nom de consens a oferir.

Però ací ha quedat l’assumpte, ja que el PSPV ha rebutjat tornar sobre aquest enfocament, que donaria una composició del Jurídic de tres membres clars proposats per l’esquerra, dos per la dreta i un de consens (acceptat pels conservadors). La postura és tan de força que la síndica, Ana Barceló, ha optat per alçar-se de la taula. Per ací no hi ha més que parlar, ha dit.

Els últims moviments de la dreta havien anat per la via d’esqueixar Transparència de la resta d’òrgans per a traure ja d’aquest ens el candidat de Vox, Carlos Flores Juberías, però el PSPV, especialment, no accepta aquesta solució. Vol el paquet complet. El PP hauria anat al cor del conflicte, el Jurídic, però sense canviar posicions de partida, només oferint un nom que seria acceptable per a tots. És una cosa que el PSPV rebutja de pla. Caldrà veure quina posició adopten en les hores pròximes la resta de socis de l’esquerra.