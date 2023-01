El TSJ obliga la Generalitat a elaborar plans anticontaminació per a l’ozó “dolent”

La Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica haurà d’elaborar plans anticontaminació per ozó “dolent” segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. L’última sentència de l’alt tribunal dona la raó a Ecologistes en Acció del País Valencià i obliga la Generalitat a redactar una eina fonamental per a millorar la qualitat de l’aire en fins a setze zones que són les més afectades. Es tracta de Cérvol-Els Ports, Millars-Penyagolosa, Palància-Javalambre, Túria, Xúquer-Cabriol, Bètica-Serpis, Segura-Vinalopó, Alacant, l’Horta i Elx.

La Sala Contenciosa Administrativa, secció primera, del TSJCV considera que en tots aquests punts i aglomeracions s’estan superant els valors límit que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la protecció de la salut humana, però també de la vegetació. Com recorda el col·lectiu ambientalista, la contaminació per ozó “és un greu problema”, ja que segons l’Agència Europea de Medi Ambient causa cada any a Espanya entre 1.500 i 1.800 morts prematures. Ecologistes en Acció fa anys que exigeix a l’Administració que complisca amb el que la llei exigeix.

“És un greu problema que causa milers de morts”

“L’ozó pot causar problemes respiratoris i malalties pulmonars i agreujar patologies cardiovasculars, amb resultat d’hospitalització o mort”, comenten des d’Ecologistes en Acció. “Els nivells alts d’ozó són també molt nocius per a la vegetació, ja que aquest contaminant causa danys en els boscos i pèrdues milionàries en l’agricultura”, insisteixen. El Tribunal Superior de Justícia condemna el Govern Valencià a pagar els 1.800 euros per les costes del judici.

L’Índex Nacional de Qualitat de l’Aire (ICA), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, permet comprovar, en temps real i de manera senzilla, la qualitat de l’aire que marquen les estacions de mesurament instal·lades a tot Espanya i que formen part de la Xarxa Nacional de Vigilància. Pot consultar-se ací.

L’índex utilitza dades en temps real, és a dir, dades provisionals i no validades, procedents de les estacions de monitoratge, i comunicades cada hora per les xarxes de qualitat de l’aire que operen en el territori nacional. Aquestes dades són complementades, en cas necessari, per dades modelitzades procedents del Servei de Vigilància Atmosfèrica (Sistema de Monitoratge de l’Atmosfera del Sistema Copernicus - CAMS) de la Unió Europea.