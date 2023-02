Sí, fa fred i els cultius també el pateixen

No hi ha dubte que estem patint les setmanes més fredes de l’any, però no només nosaltres... Les plantes també! Les gelades i les baixes temperatures pròpies de l’hivern estan afectant negativament la salut de les plantes. No obstant això, aquestes conseqüències no signifiquen la fi dels cultius. De fet, hi ha moltes maneres fàcils, econòmiques i sostenibles de protegir les plantes del fred.

L’altre dia vaig fer un article per a Meteored sobre aquest tema i m’agradaria compartir amb vostés els punts més importants per a evitar un desastre al nostre jardí. En primer lloc, cobrir les plantes amb un llençol o plàstic i regar-les seria la manera més fàcil per a previndre-les de les gelades. D’aquesta manera es crearà una barrera aïllant mentre duren les baixes temperatures. També agrupar-les serviria com a opció per a disminuir l’exposició al fred, i, bé, si tenim espai, es podrien ficar dins de casa.

I què passa quan la gelada ja n’ha fet una de les seues? El primer impuls seria agafar una podadora o eliminar les parts afectades, però no. El primer que cal tindre és paciència. És molt important actuar amb cautela perquè la planta no muira en va. Una vegada sabem això, caldrà esperar que el risc de gelades haja passat i, aleshores, posar-se a l’obra!

Quan es tracta d’una planta anual, lamentablement haurem de llevar-la del test o del jardí, ja que no haurà sobreviscut. Per planta anual em referisc a les que creixen en l’exterior a la primavera o l’estiu i només tenen una estació de creixement. Ara bé, si es tracta d’una herbàcia perenne, per molt pelada que estiga, tornarà a rebrotar a la primavera, encara que estèticament no ens agrade molt com quede, de moment. Si, per contra, és una planta llenyosa, dependrà del seu grau de rusticitat. Per exemple, les tropicals o subtropicals probablement no es recuperaran.

Doncs bé, ara que ja sabem aquestes recomanacions, podrem superar amb èxit les pròximes gelades.