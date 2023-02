La missió més difícil de Voro

Voro al rescat. El nou entrenador del València es va posar ahir mà a l’obra a la ciutat esportiva de Paterna per a traure l’equip del pou del descens a la segona divisió. El de l’Alcúdia es va llevar el cartell amable de team manager i es va enfrontar, primer al vestuari i després al camp, al repte esportiu més difícil de tota la seua vida. Voro té pitjor plantilla i pitjor context que la resta de temporades en què va assumir la responsabilitat de la banqueta. L’equip ha perdut potencial respecte als últims anys i la crispació social ha augmentat amb el pas del temps i la consumació dels fracassos. La sensació de perill, a només un punt del descens, és real. Aquesta vegada, Voro ha de ser més “Salvador” que mai.

El manual de rescat de Voro no és molt diferent del d’altres crisis. Li ha tocat ser entrenador i psicòleg des del primer dia. Idees clares i ajuda anímica. El tècnic aposta per reforçar mentalment els jugadors i donar-los les eines adequades perquè milloren el seu rendiment i tornen a ser un equip competitiu. L’objectiu de Voro és donar solucions vàlides als jugadors i, quasi tan important, retornar-los la confiança perquè s’adonen que estan capacitats per a revertir la mala ratxa de resultats (1 punt de 12) que els ha condemnats a lluitar per la permanència. El València de Gattuso ve d’una preocupant crisi d’identitat (amb bandades tàctiques incloses de l’italià) i el nou cos tècnic vol, per damunt de tot, que els futbolistes no tinguen dubtes quan salten al terreny de joc.

Voro encara no ha pogut aprofundir en aspectes tàctics, però coincideix amb alguns jugadors importants de la plantilla en la necessitat de fer-se forts des de darrere i recuperar la seguretat defensiva com a punt de partida.

Voro afrontarà aquesta etapa com a tècnic del València sense l’ajuda del seu inseparable Chema Sanz. Qui va ser ajudant de Voro, Marcelino i Javi Gracia ha rebutjat tornar al València malgrat la voluntat de Voro d’incorporar-lo al seu equip de treball. El valencià, de 53 anys, vol complir el seu contracte amb el Llevant. Chema Sanz es troba en un moment creixent amb l’Atlètic Llevant. Els seus primers passos van sembrar dubtes, però l’equip granota ha anat de menys a més i, en aquests moments, ocupa el cinqué lloc després d’haver aconseguit cinc victòries en els últims set partits. En la primera sessió de Voro, aquest dimarts, a Paterna, va estar acompanyat pel preparador de porters, José Manuel Ochotorena; pels preparadors físics Juan Monar i Sergi Benet, que exerceix aquest càrrec en el filial, i per l’analista Fran Lapiedra.