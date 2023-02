Una mostra reuneix 300 objectes de la col·lecció etnogràfica del Botifarra

El cantautor Pep Gimeno, Botifarra (Xàtiva, 1960), és reconegut per una àmplia trajectòria dedicada a la recopilació i conservació de la música tradicional valenciana. Un treball de llarg recorregut que li ha fet rebre múltiples guardons.

En paral·lel a aquesta activitat, l’artista xativí fa anys que adquireix i restaura peces etnològiques que defineixen la vida quotidiana i el treball realitzat en el camp valencià durant èpoques passades. Part d’aquest material —uns 300 objectes més o menys— formen part de la mostra que, a partir de demà i fins al pròxim 19 de març, es podrà gaudir a l’espai Sant Domènec de Xàtiva.

La iniciativa permet al visitant protagonitzar un viatge al passat, traslladar-se a aquells anys en què els telèfons mòbils, les pantalles i les xarxes socials no copaven el nostre dia a dia. El propi cantautor xativí —treballador de l’arxiu municipal— ha rematat el muntatge durant els últims dies.

Ahir va atendre a Levante-EMV i va explicar que “això és una xicoteta part de tot el que tinc. A Ca Juesa i a la casa de la meua àvia guarde moltes més coses”.

Donacions, compres, regals... La col·lecció s’ha configurat durant dècades. Gimeno va explicar que “per a mi tot té valor, per a mi és un tresor; si no, no ho haguera guardat. El meu germà i la meua dona han restaurat moltes peces. És una col·lecció de tots els ‘botifarres’”.

Pep Gimeno també va explicar que l’actual mostra és una espècie de continuació de l’exposició “Sol antic, sol perdut” que va coordinar a Xàtiva en els anys 90 al costat del cronista Agustí Ventura i Neus Castellano, actual directora del Centre Gabriel García Márquez de Barcelona. “Va ser l’any 92 o 93, quan estava d’alcalde Miquel Calabuig. Muntàrem una xicoteta mostra en el lloc que actualment ocupa la biblioteca municipal. Sempre he tingut la idea de fer alguna cosa més, però els anteriors governs locals no em van fer cas. Vaig parlar amb Raquel Caballero, actual regidora de Cultura, i tot van ser facilitats”.

A Sant Domènec, el visitant trobarà un variat ventall d’objectes tradicionals. Cavalls de cartó i fusta, ninots alemanys de 1909 vestits com llauradors, una maqueta de la font dels 25 dolls, molinets de café, llibrells, balances, licors, sedassos, rasclets, tot tipus d’utensilis de cultiu, taulells, rellotges de paret i una sénia —una espècie de xicoteta nòria d’aigua— formen part dels elements exposats. Una col·lecció que mereix ser gaudida.

Un carro de Llocnou que anava a ser pastura del foc

Un dels objectes que de seguida acapara les mirades del visitant és un carro que Pep Gimeno va rescatar del foc: “Me’l va donar un xic de Llocnou del Fenollet. Anaven a cremar-lo i la veritat és que me’l vaig quedar perquè les rodes estaven bé. El meu germà l’ha restaurat i ara pareix que siga nou”. Tots els objectes tenen una història. També destaca un antic bany adquirit en l’extint rastre de Corbera: “Estava fet pols i el xic que me’l va vendre em va demanar 5 euros. L’ha renovat la meua dona”.