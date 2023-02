La boira “envolta” Bocairent

Encara que les previsions apunten a un augment gradual de les temperatures, la veritat és que l’onada de fred encara no ha cessat. I en localitats com Bocairent, que ha registrat algunes de les mínimes de la Comunitat Valenciana durant els últims dies, la nit encara ha sigut gèlida. La roba d’abric i disposar d’un sistema de calefacció adequat encara és més que necessari.

De fet, la localitat de la Vall d’Albaida ha despertat hui coberta de boira, una cosa bastant habitual en aquestes dates i en dinàmiques tèrmiques com l’actual. Pel que fa als registres, en l’estació que Avamet va instal·lar en la rambla de Mariola —un dels punts més freds de la Comunitat Valenciana— s’han arribat als -8 graus sota zero, per 0,2 graus en el nucli urbà. Tot apunta que la situació es normalitzarà durant el cap de setmana, encara que alguns models de previsió encara apunten a l’arribada d’una altra onada de fred en breu.

Com que està situat en una altitud moderada i envoltat d’espais naturals com la serra de Mariola, Bocairent sol ser un dels punts de la geografia valenciana on la neu fa acte de presència durant qualsevol gelada. Al seu torn, és considerat un dels pobles d’interior més bonics de la Comunitat Valenciana.

A més, durant aquest mes de febrer acull les festes de Moros i Cristians, organitzades en honor a Sant Blai, el patró local.