Arranquen part dels arbres plantats pels ecologistes al costat del riu Magre a Carlet

Gran part dels salzes i sobretot dels baladres plantats per voluntaris reclutats per Ecologistes en Acció al llit del riu Magre a Carlet amb motiu del Dia de l’Arbre han sigut arrancats. L’organització ecologista no ix de la seua sorpresa i qualifica de lamentable aquest robatori i lamenta que l’esforç fet per a plantar-los amb l’objectiu de millorar l’entorn fluvial i millorar el medi ambient haja resultat inútil.

Ecologistes en Acció de València havia organitzat per al dissabte 21 de gener una repoblació forestal en la ribera del riu Magre a Carlet, en la qual van participar més de 50 persones de diverses edats. Durant el matí del dissabte s’hi van plantar salzes i baladres.

Aquest cap de setmana passat, prop del migdia, es va constatar que els baladres havien sigut arrancats i havien desaparegut de la repoblació. Prèviament, es comenta que s’han vist un parell de persones rondant per la zona de la plantació, que no està al costat de cap sendera, per la qual cosa la seua presència allí podia resultar sospitosa.