Els apicultors es concentren a les Corts per a protestar per l'abandó de les administracions públiques

Més de 300 apicultors de les organitzacions professionals agràries i entitats relacionades amb el sector apícola de la Comunitat Valenciana han fet aquest matí una concentració de protesta davant les portes de les Corts Valencianes amb el lema “SOS apicultura en perill d'extinció”, per a denunciar la insensibilitat manifesta i la falta de respostes de les administracions, especialment per part de la Conselleria d'Agricultura, davant els problemes d'un sector amb una gran importància econòmica, social i mediambiental en el nostre territori.

Apicultors arribats des de tots els punts de la Comunitat Valenciana de la sectorial apícola d'AVA-Asaja, Asaja-Alacant, APAC, Unió Llauradora i Ramadera, UPA-PV, CCPV-COAG i ApiAds han reclamat unes ajudes agroambientals “decents” per a evitar que els apicultors valencians se n'hagen d'anar a altres comunitats autònomes on els reben amb una “catifa roja”.

Les organitzacions convocants han qüestionat que mentre el sector agonitza, la Generalitat regula a l'esquena. Posen com a exemple les ajudes a la biodiversitat incloses en el PDR, que compten amb un pressupost escàs i unes mesures inassumibles, o les ajudes en compensació per la guerra d'Ucraïna, que no arriben ni tan sols per a sufragar un quilogram d'aliment per buc.

Apicultura transhumant

Una altra de les reivindicacions dels manifestants ha sigut la referida a la situació de l'apicultura transhumant, que actualment queda exclosa de les bonificacions del gasoil professional. D'altra banda, han criticat que el Pla de viabilitat autonòmic de l'apicultura haja estat ja dos anys en el calaix i han exigit solucions immediates a la pinyolà.

Alguns dirigents s'han banyat en mel davant els mitjans de comunicació per a denunciar la crisi de preus d'aquest producte a conseqüència de les massives importacions procedents de tercers països. En concloure l'acte, les organitzacions agràries han fet la lectura del manifest amb les reivindicacions i, seguidament, l'han presentat per registre d'entrada dirigit als diferents grups parlamentaris i a les Corts.