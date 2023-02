Quatre mesos a l’espera d’una educadora especial en el CEIP Les Palmeres de Canet

L’AMPA del CEIP Les Palmeres de Canet d’en Berenguer ha mostrat el malestar davant del retard de la Conselleria per a dotar d’una educadora especial al centre. Una demora que han denunciat públicament a través d’una pancarta instal·lada a l’escola en la qual es pot llegir: “no més demora amb l’educadora”. Un gest amb el qual volen posar de manifest “les dificultats a les quals contínuament es veu sotmés el nostre centre escolar per a rebre els recursos personals necessaris per a atendre els i les alumnes amb necessitat de suport educatiu”, declaraven a Levante-EMV.

A aquest respecte, recorden que fa més de tres mesos que esperen aquest reforç. “Des de novembre de 2022, està formalitzada la sol·licitud de l’educador del centre escolar i encara no s’han rebut notícies de la conselleria pertinent. L’AMPA molt es tem que torne a passar el que en casos anteriors, en què el recurs va arribar finalitzant el curs escolar”, lamentaven indignats.

En referència a això, des de Conselleria asseguren que la plaça de personal educador d’Educació Especial del CEIP Les Palmeres de Canet “és de nova creació”, amb la qual cosa s’amplia la dotació del centre. No obstant això, “la previsió és que en les pròximes dues setmanes concloga el procés de creació d’aquesta nova vacant, que és una tramitació més complexa que una substitució, i puguem traure la plaça a adjudicació de la borsa de personal d’educador d’Educació Especial”, aclareixen.

Les mares i pares del centre informen sobre “l’elevat nombre d’alumnes que necessiten rebre el suport de personal d’Educació Especial en el CEIP Les Palmeres. Professionals no docents que es dediquen a atendre escolars que presenten necessitats especials o específiques, com ara xiquets que no controlen els esfínters o que pateixen retards maduratius, discapacitats físiques o intel·lectuals o trastorns de l’espectre autista. La seua presència és fonamental en dedicar-se a perfils que precisen una atenció més personalitzada, i treballen a les aules al costat del tutor i altres especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge”, explicaven.

D’altra banda, insisteixen que “la falta d’educadors en els centres escolars és un fet que s’ha denunciat en nombroses ocasions, tant per aquesta AMPA com per altres centres escolars i fins i tot per la Fampa Valenciana (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la Província de València). No obstant això, curs rere curs, el Govern de la Generalitat continua sense donar solució a aquest problema, la qual cosa priva els alumnes d’aquesta Comunitat a exercir el seu dret a una educació inclusiva i en igualtat de condicions”.

Finalment, asseguren sentir-se “totalment sorpresos en comprovar com aquest govern que ha redactat durant el seu mandat diverses ordres i decrets d’equitat i inclusió és totalment incapaç d’eliminar tanta burocràcia i dotar els seus centres, amb la màxima urgència possible, d’un recurs que pot marcar la diferència entre que un alumne puga accedir a un ensenyament de qualitat o que quede en desavantatge respecte als seus companys”. Per això, des d’aquesta associació “fem una crida a la Direcció Territorial d’Educació i a la Conselleria de Funció Pública (encarregada de gestionar la borsa d’educadors), perquè agilitzen els tràmits i asseguren una ràpida incorporació d’un recurs tan necessari per al seu alumnat”, acaben.