La meitat dels assentaments de València tenen més d'una dècada d'història

Més de la meitat dels 37 assentaments barraquistes que hi ha a València són anteriors a 2013, és a dir, tenen més de 10 anys d'antiguitat. Per tant, els casos més antics de poblats o assentaments en infrahabitatge daten dels anys huitanta i noranta, encara que és entre 2006 i 2016 quan es produeix una major expansió d'aquest fenomen a la ciutat. Per tant, el barraquisme i la proliferació de nuclis estables d'infrahabitatge no és un problema nou a la capital valenciana. En realitat, l'assentament més antic de València és un assentament vertical, perquè es tracta de l'edifici dels Blocs Portuaris del Cabanyal, on, a data de 17 de novembre de 2022, hi vivien 102 persones. El més nombrós data d'octubre de 2006, se situa a la Creu Coberta i hi viuen 121 persones. A la Punta i la Torre, es té constància de dos poblats des de 1992, fa 31 anys; a Benimàmet, des de 1993, i a Orriols i la Carrasca-Camí de Vera, des de 1994 i 1996, respectivament.

La pedania de la Punta, enclavada en el districte de Quatre Carreres, suma fins a 7 assentaments de major o menor grandària. El situat a l'Entrada de Pedrós, del qual es té constància des de 2009, aglutina almenys 99 persones. Més recents, entre 2014 i 2016, cal situar els poblats de la Malva-rosa (Pedro Nolasco), Sant Marcel·lí i Natzaret (Sant Francesc de Paula), que acullen una vintena d'habitants. Un altre cas emblemàtic és l'assentament de l'antic circuit de la Fórmula 1, on malviuen 36 persones i hi ha constància d'activitat des de 2010.