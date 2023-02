25 anys de la conquesta de la Copa

Ahir es van complir 25 anys de la conquesta del primer títol de la història del València Basket, la Copa del Rei de 1998. El llavors Pamesa València va guanyar el dilluns 2 de febrer de 1998 la final de la Copa disputada a Valladolid, només dos anys després d’haver ascendit de tornada a la Lliga ABC. A més, el València, a les ordres de Miki Vukovic, es va convertir en el primer, i encara únic, debutant en la competició del KO que ha obtingut el trofeu.

El Pamesa va arrancar el títol de les mans del Joventut de Badalona (89-75), al qual va despullar de la seua imatge sòlida i li va superar en tot. Alfred Julbe, tècnic que reunia en l’equip verd-i-negre jugadors com ara André Turner, Iván Corrales o Tanoka Beard, havia criticat la manera de jugar de l’equip valencià en la vespra de la final, i va defensar el seu estil vertiginós i audaç. I els valencians, malgrat les quatre faltes des del minut 12 de la seua principal estrella, l’estatunidenc Aaron Swinson, van completar tota una lliçó de bàsquet a gran velocitat, just l’axioma que pregonava Julbe.

Com a campió, el Pamesa es va classificar per primera vegada per a una competició europea, la Copa Saporta 1999. Vukovic va dirigir en 1998 un equip emblemàtic, amb homes, a part de Swinson, com ara Nacho Rodilla, el jove capità Víctor Luengo, hui director dels primers equips i director de Relacions Institucionals, Sasa Radunovic, Reggie Fox, Berni Álvarez, José Luis Maluenda, Tim Perry o César Alonso.

El club ha anunciat que celebrarà les noces de plata el pròxim 12 de febrer en el partit davant del Gran Canària. Quatre dies abans de la disputa de la Copa del Rei 2023 que, precisament, es desenvoluparà en el feu del Joventut de Badalona. Dies arrere, Luengo va recordar el títol de Valladolid. “Vam anar de tapats i ens emportem la Copa. Apel·larem a Badalona a l’esperit del 98”, va comentar.