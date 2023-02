Més de 80 persones assisteixen al Genovés a la xarrada de Javi López sobre l’esport inclusiu

El pavelló del Genovés va acollir dilluns passat la xarrada “Una cadira de rodes a la pista de bàsquet” de Javi López, un referent en el bàsquet en cadira de rodes a escala mundial. L’acte, organitzat pel CB Genovés i que va reunir més de 80 persones, va estar presentat per l’esportista paralímpic David Casinos i hi va participar l’equip de bàsquet en cadira de rodes del Godella.

Jugadors, estudiants, entrenadors i tècnics van gaudir amb les explicacions de López, que va despertar emocions entre els presents amb una xarrada de conscienciació que l’esport inclusiu, el bàsquet inclusiu, és possible. El ponent es va referir al fet que “la pràctica, l’entrenament s’ha de fer des del cor i atenent les necessitats reals de les persones que duran a terme aquestes pràctiques. La inclusió és la participació activa de qualsevol esportista amb les seues particularitats”, afirmava Javi López, que va reflexionar sobre la possibilitat de compartir pista entre persones amb discapacitat i sense. Des del CB Genovés coincidien en això, i manifestaven que, “amb aquest punt de vista, les realitats que es presenten en els diferents clubs no van molt més enllà, ja que atenem persones amb particularitats diferents i ho fem en funció de les seues necessitats”.

Després de la xarrada, els assistents van compartir pista amb l’equip de bàsquet en cadira de rodes del Godella, el BSR Godella, generant una sèrie de situacions en les quals, sense adonar-se, estaven jugant a bàsquet persones amb discapacitat i sense, apunten des del CB Genovés. En l’acte van participar, a més de Javi López, David Casino i el BSR Godella, l’equip EBA del Club Martínez Valls Bàsquet d’Ontinyent, amb l’entrenador, Saúl Blanco, al capdavant; Víctor Carnero i el seu equip de jugadors, així com estudiants i tècnics.

Una xarrada “nova, atrevida, però sobretot necessària”, destaquen des del CB Genovés, que afirmen que “els clubs esportius hem de ser capaços de transmetre que qualsevol persona té les portes obertes per a practicar-lo. Hem de donar l’oportunitat a totes les persones. No podem etiquetar i deixar de costat, sinó, tal com deia López, conéixer la persona i, a partir d’ací, actuar”, insistien des del club organitzador de l’acte.

El CB Genovés ha agraït els col·lectius que van fer possible el clínic, l’Ajuntament del Genovés “per creure també en aquest missatge de fer esport” i els assistents.