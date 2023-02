Benaguasil lidera el projecte europeu Girls4Tech per a acostar la tecnologia i ciència a les xiquetes

Benaguasil ha tingut la primera reunió per a començar a coordinar el projecte GIRLS4TECH finançat sota el programa Erasmus+. En aquesta primera reunió han participat tots els membres del consorci: la Fundació Finnova, l’Ajuntament de Benaguasil, l’Ajuntament de Puçol i l’Ajuntament d’Albal.

El projecte GIRLS4TECH es presenta com una oportunitat de desenvolupament local liderat per la joventut, en concret per les xiquetes, des de la innovació i la tecnologia.

L’ensenyament de matèries STEM (science, technology, engineering and mathematics, per les seues sigles en anglés) és una de les prioritats en educació, no només per al programa Erasmus sinó per al sistema educatiu en general. Aquestes es presenten com el futur del món laboral, entenent que la tecnologia i la digitalització tenen un paper cada vegada més important en les nostres vides.

L’objectiu principal de GIRLS4TECH és fomentar la participació de la joventut en el desenvolupament dels seus propis municipis a través de la identificació dels reptes als quals s’enfronta i la cerca de solucions basades en la innovació i la tecnologia. Així mateix, posarà les xiquetes al capdavant d’aquestes iniciatives, de manera fomentarà l’emprenedoria i el lideratge femení amb l’objectiu, entre altres, de fomentar el seu interés i participació en les matèries STEM.

En total, el projecte comptarà amb 60 participants entre els quals es troben joves des dels 13 fins als 18 anys, membres dels ajuntaments participants, polítics i referents en matèria STEAM. La joventut liderarà el projecte participant en grups que desenvoluparan una solució per a una problemàtica actual. Al llarg del projecte, els participants es reuniran en els tres municipis participants, on aniran desenvolupant a poc a poc les seues propostes amb l’ajuda d’experts i prenedors de decisions. El grup guanyador viatjarà a Brussel·les per a conéixer de primera mà les institucions europees, poder presentar allí el seu projecte i conéixer el funcionament de la UE.

En la reunió han intervingut Patricia Tejada, responsable del programa Erasmus+, Lola Bordás, responsable de l’àrea “Womenfortech” de la Fundació Finnova i Cristina Rubio, assistent de Comunicació i representant de la joventut de la fundació que s’encarregarà de l’execució del projecte. Per part dels municipis, hi han participat Stephane Soriano, regidor de Govern Obert, Comunicació, Modernització Administrativa i Projectes Europeus de l’Ajuntament de Benaguasil; Isabel Rodríguez, tècnica de Projectes Europeus, i Laura Hervás, tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament d’Albal; i Elisabet Peiró, cap de Serveis de l’àrea de Benestar Social, i José Luis Gómez, cap de Serveis de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Puçol.

En els pròxims dies des de les diferents regidories de Joventut es formarà el grup de joves que participarà i liderarà el projecte.