CaixaBank Dualiza i CEV signen un conveni per a impulsar l’FP i l’ocupació a la Comunitat Valenciana

CaixaBank Dualiza i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han signat un conveni per a l’impuls de la Formació Professional i la seua modalitat dual amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels treballadors i les treballadores.

A l’acte de signatura de l’acord han assistit el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa; el director comercial d’Empreses de l’entitat a la Comunitat Valenciana, Felipe Pulido, i la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, així com el president de CEV, Salvador Navarro; la secretària general de CEV, Esther Guilabert, i la presidenta de la Comissió d’Educació i Gestió del Coneixement de la CEV, Leonor Sáiz.

Costa ha manifestat la seua satisfacció per “mantindre la col·laboració establida des de fa anys per CaixaBank Dualiza i la CEV amb l’objectiu de promocionar l’FP i la seua modalitat dual en tots els sectors de l’economia valenciana”.

A més, ha recordat que “aquesta col·laboració ha permés arribar a més d’un centenar d’empreses durant els últims anys, a les quals se’ls ha ajudat a conéixer el nou escenari que s’obri amb l’entrada en vigor de la nova llei d’FP, així com a formar a alguns dels seus professionals perquè exercisquen de tutors per als estudiants que formaran els treballadors del demà. Un element clau per a adequar la formació d’aquest alumnat a les necessitats de l’economia, augmentar la seua ocupabilitat i millorar la competitivitat de les companyies”.

Per part seua, el president de CEV ha fet un balanç positiu dels compromisos de col·laboració amb CaixaBank Dualiza, “perquè contribueixen a resoldre part del problema al qual ens enfrontem en l’actualitat per falta de determinats perfils professionals” i s’ha referit a l’FP “com l’instrument bàsic per a elevar el nivell de qualificació dels treballadors, amb la finalitat d’inserir-los en el mercat laboral, de manera que contribuïsca al creixement econòmic, a l’increment de la competitivitat i, en definitiva, a la reducció de la desocupació”.

El conveni establirà quatre línies d’actuació centrades en: millorar la difusió i la valoració de l’FP i la seua modalitat dual; donar suport a les empreses en la innovació, en la identificació de llocs d’aprenent, el disseny de programes formatius o la formació de tutors per a impulsar projectes de dual; la posada en marxa de projectes formatius amb aprenentatge en l’entorn laboral; el desenvolupament de la qualificació professional per a millorar la competitivitat de l’empresa i l’estabilitat en l’ocupació.

Segons l’Observatori de l’FP de CaixaBank Dualiza, només durant 2023 es crearan un total de 104.686 oportunitats d’ocupació, de les quals 25.145 seran per a tècnics de Formació Professional. La major part tindran lloc en el sector industrial, en comerç i manteniment de vehicles i en hostaleria.