El ciberassetjament i les autolesions comencen ja en cinqué de Primària

L’assetjament escolar i el ciberassetjament comencen cada vegada a edats més primerenques, tal com constaten els directors dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana. Per això, durant l’any passat, multitud d’especialistes i persones involucrades en l’educació van participar en una comissió de les Corts que ahir va fer el seu dictamen final. Cinc dels sis grups polítics de les Corts —tots menys Vox— van reflectir unitat a l’hora de demanar un canvi de rumb en la metodologia que s’utilitza per a previndre l’assetjament, que va augmentar arran de la pandèmia.

En concret, entre les conclusions hi ha la de fer proves psicomètriques semestrals als alumnes, potenciar tutories semestrals i oferir seminaris amb experts nacionals i internacionals per a formar els mestres i professors.

Tot això passa en un entorn en el qual, per exemple, la Federació de Centres d’Ensenyament (Feceval, a la qual pertanyen privats i concertats) va constatar que “en edats més primerenques preadolescents, en cinqué i sisé de Primària, hem hagut d’activar prou vegades els protocols de prevenció del suïcidi”. Majoritàriament, a més, en les xiquetes.

D’altra banda, en els centres públics, el president de l’associació que els agrupa a la Comunitat Valenciana, Toni Picornell, va dir ahir a Levante-EMV que en cinqué i sisé troben situacions d’assetjament escolar que cada vegada més inclouen “gravacions” a companys amb telèfons mòbils. “Són coses molt greus perquè l’alumnat és inconscient a l’hora de què passarà després de fer aquesta gravació i publicar-la. Cal treballar en com conscienciar”, va asseverar Picornell. Respecte als intents de suïcidi, el representant de les escoles públiques va indicar que on més han començat a constatar ha sigut “en els primers cursos de Secundària”. “En un centre de 700 alumnes, podem parlar de dos o tres alumnes. Són casos que et sorprenen perquè no els veus vindre”.

El text proposat pels grups polítics, presentat aquest dijous en el registre d’entrada de les Corts, demana que l’abordatge de la violència en els centres “s’ha de fer des d’un tractament educatiu” i no ha d’involucrar només la víctima, sinó també “generant un canvi de valors i actituds en els perfils i agressors i l’alumnat espectador”. Els grups polítics van destacar “el consens polític i social” que van aconseguir “al voltant d’aquesta problemàtica”. A més, van constatar que “un de cada cinc estudiants valencians ha pogut ser víctima d’assetjament” i que “moltes vegades no s’estan recollint situacions en els registres”, per la qual cosa en casos extrems s’arriba a “autolesions i suïcidi”.

El signant per Compromís, Jesús Pla, va destacar a Levante-EMV que han proposat “mesures concretes” com les “proves individualitzades periòdiques”. També va afirmar que serà d’ajuda “extraure les dades” de cada intent de suïcidi que es produïsca per a poder conéixer-ne la naturalesa i ajudar millor en les següents ocasions. Des del grup d’Unides Podem, Ferran Martínez, va precisar a aquest diari que “fins ara l’enfocament estava molt centrat sobre les víctimes”. “Estem aconseguint abordar-lo des d’una perspectiva més col·lectiva”, va dir.

Des de l’Associació Valenciana Contra l’Assetjament Escolar (Avalcae), el president, Francisco Sorolla, va indicar a aquest diari que està en desacord amb algunes de les conclusions a les quals van arribar els grups. “Nosaltres veiem que són quasi dos de cada cinc xiquets, la xifra està entorn del 40 % d’alumnes que pateixen assetjament”. Sorolla va precisar, a més, que “troba a faltar” més referències al ciberassetjament. “El problema de l’assetjament en xarxes socials es percep molt menys que el físic”, va asseverar. De totes maneres, va reconéixer que “qualsevol acció respecte a l’assetjament escolar serà benvinguda”.