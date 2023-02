“M’han llevat l’ingrés mínim vital per unes ajudes que no he rebut”

Moltes de les persones que feien (i fan) cua en l’autobús informatiu de l’ingrés mínim vital (IMV) guarden el seu torn per a saber per què ja no reben l’ajuda. Aquest és el cas de Víctor, un home de 61 anys que va estar rebent l’ajuda entre febrer i octubre de 2022. Li va arribar amb caràcter retroactiu després de mesos d’espera (l’expedient estava aprovat des de juny), però l’ajuda de 550 euros que rebia cada mes ja no va arribar al novembre.

L’home venia de netejar una escala per a aconseguir els escassos ingressos que arriben a sa casa, quan va veure aparcat l’autobús de l’IMV. No ho va dubtar. Feia mesos que intentava aconseguir una cita prèvia a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), sense èxit. Volia saber per què li han retirat l’ajuda. No era l’únic de la cua que era ací per aquest mateix motiu.

En l’autobús informatiu li van donar la resposta, però Víctor no dona crèdit. “Els consta que he rebut unes ajudes, però no és cert. Jo no he rebut cap ajuda que no siga l’IMV”, explica. I quina solució hi ha? “Doncs he d’anar a Hisenda per a fer una reclamació perquè jo no he cobrat cap ajuda diferent de l’IMV. I després, anar a l’INSS per a fer una altra reclamació, en la qual diga que ja he reclamat en Hisenda”, explica. Que les dues administracions creuen les dades sembla, doncs, un impossible.

Quan li van retirar l’ajuda, Víctor va pensar que el seu torn ja havia passat. “Vaig pensar que hi havia un termini de mesos per a ajudar-me i que ara em llevaven l’ajuda per a donar-la a una altra persona que també la necessitara”. No obstant això, no és així com funciona l’IMV, una ajuda prevista per als qui menys tenen. Des que ja no rep l’IMV, les seues despeses es limiten al mínim, ja que amb aquests 550 euros i una mica més dels contractes per hores que té netejant escales i edificis la parella malvivia.

De tornada a la pobresa severa

Víctor forma part, de nou, d’aquest gruix de població que es troba en risc de pobresa severa a la Comunitat Valenciana, és a dir, els que viuen en llars amb ingressos inferiors a 530 euros. Amb ell hi ha 559.404 persones a la Comunitat Valenciana, però l’IMV només arriba a una de cada tres valencians en risc d’exclusió social o pobresa severa.

Així i tot, cada mes, la Seguretat Social tramita i aprova prop de mil expedients que situen ja en 64.767 les llars valencianes a les quals arriba l’ajuda i en xifra en 185.419 els beneficiaris. Del total de beneficiaris, cal destacar que 80.633 són menors d’edat. Dels 64.797 expedients aprovats a la Comunitat Valenciana, 42.535 porten per beneficiària una dona. A més, a València l’ajuda arriba a 31.871 famílies, a Alacant a 25.656 i a Castelló a 7.270.

A més, quasi la meitat de les famílies pateix per a arribar a fi de mes. Però l’ajuda no acaba d’arribar als qui més ho necessiten, encara que cada mes va sumant beneficiaris. El Govern, a més, rebutja tres de cada quatre sol·licituds i una de les principals crítiques és que una ajuda pensada per als qui menys tenen es tramite exclusivament per via telemàtica, tenint en compte els problemes que presenta per a la ciutadania la falta d’accessibilitat de les oficines de la Seguretat que només atenen de manera presencial als pocs ciutadans que aconsegueixen una cita prèvia, també per via telemàtica.