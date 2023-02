València prohibeix l’habitatge ocasional turístic en el centre històric

Ni 30, ni 60 ni 90 dies, clar i ras, a València no hi haurà habitatge ocasional turístic. És a dir, no es podrà llogar un pis d’un particular a turistes per cap període curt de temps: un mes, dos o tres. Així ho han anunciat en roda de premsa el portaveu socialista Borja Sanjuán i el vicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, que han explicat que en la Junta de Govern s’ha aprovat modificar les normes urbanístiques del Pla especial de protecció (PEP) de Ciutat Vella perquè aquesta modalitat d’apartaments i pisos turístics no puguen existir en la capital valenciana. Aquesta decisió del Govern del Rialto dona resposta a les reivindicacions de la Federació de Veïns i de col·lectius com Amics del Carme, entre altres col·lectius cívics i veïnals, que havien posat el crit al cel perquè a València es regulara aquesta modalitat d’arrendament per a pisos i apartaments amb finalitats turístiques.

La filosofia d’aquest canvi urbanístic és clara: “prohibirem que en el centre històric, dins de l’àmbit del PEP Ciutat Vella, hi haja habitatge de lloguer turístic ocasional”. “Volem —ha matisat el també regidor d’Hisenda— que València tinga un centre històric excepcional per a visitar, però, sobretot, que siga un centre històric excepcional per a viure”. La mitjana impulsada pel govern municipal busca frenar “la proliferació d’apartaments turístics” perquè Ciutat Vella “siga un barri per a visitar però també per a viure, ja que cal no oblidar que on abans hi havia un pis on vivia una família” ara s’hi vol instal·lar un habitatge turístic de lloguer, la qual cosa provoca l’expulsió de famílies del centre històric, a més de la turistificació i l’encariment dels immobles de la zona.