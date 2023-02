La Volta Ciclista torna a passar per Paterna per a fer història

Paterna torna a acollir per seté any consecutiu l’última etapa de la 74a edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 2023 Gran Premi Banc Sabadell i la 5a VCV Dones Gran Premi Diputació de València.

La Volta tornarà a convertir la ciutat en epicentre del ciclisme el diumenge que ve 5 de febrer amb les eixides neutralitzades d’aquestes dues carreres pels principals carrers de Paterna.

Tal com ha assenyalat el tinent alcalde de Cultura de l’Esforç i Modernització, José Manuel Mora, “la celebració a la nostra ciutat d’aquest important esdeveniment esportiu ens situa com a referent en la disciplina ciclista, una cosa que ens enorgulleix i ens motiva a continuar apostant per l’esport”.

El recorregut de la VCV Dones s’iniciarà a les 8.50 hores a la plaça Enginyer Castells, des d’on seguirà pel carrer Ramón Ramia Querol, després pels carrers la Font, Jacinto Benavente i continuarà per l’avinguda 1r de Maig, el carrer i la plaça Major, i prosseguirà per Metge Ballester. L’itinerari tornarà a passar per la plaça Enginyer Castells, seguint per l’avinguda Blasco Ibáñez, carrer Carmen Roca, avinguda Corts Valencianes fins a la CV-3671.

L’etapa masculina començarà a les 14.50 hores a la plaça Enginyer Castells, i farà el mateix itinerari. Com a novetat, enguany l’última etapa de la VCV ha canviat el recorregut amb l’objectiu de mantindre la incertesa sobre la classificació definitiva. S’hi han afegit dos ports de muntanya, amb les pujades de la Frontera i l’Oronet perquè els i les esportistes participants puguen donar-ho tot de si mateixos.

En aquest sentit, el tinent alcalde Mora ha detallat que “aquesta nova ruta pot significar que, per primera vegada en la història d’aquesta prova, no hi haja una arribada massiva al sprint, per la qual cosa els aspirants a la victòria i els equips hauran de planejar bé l’estratègia si es volen alçar amb el triomf final”.

Perquè la competició es puga desenvolupar sense més incidents, col·laboraran amb l’Ajuntament de Paterna i l’organització de l’esdeveniment el personal de l’àrea municipal d’Esports, la Policia Local, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, Protecció Civil, així com voluntaris i voluntàries, que aportaran els seus efectius per a conformar un operatiu especial.