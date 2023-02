Cavani, descentrat i lluny del gol contra el Girona

Cavani va marcar contra el Vila-real en el primer partit després de la cita mundialista i des de llavors no ha vist porteria. És un dels perjudicats per la marxa de l’equip i la realitat és que ell tampoc està encertat en els últims enfrontaments. Si contra el Valladolid va estar absent, a Girona sí que va aparéixer amb dues jugades en les quals va poder eixir en la foto de manera positiva. La primera, amb una passada després de començar una contra en la qual va donar espai a Yunus Musah.

El nord-americà va encarar Gazzaniga i no va poder batre’l amb un dispar massa suau i centrat amb la cama esquerra. La segona de les accions amb Cavani de protagonista va arribar encara en el primer temps i amb empat en el marcador. En una jugada en la qual Cavani va encarar Bernardo Espinosa, es va col·locar la pilota a la seua dreta i tenia un colpejament fàcil des de la frontal, però el València CF no va poder avançar-se, ja que el dispar de l’uruguaià se n’anava lluny de la porteria defensada per Gazzaniga.

En el segon temps, el jugador no va aparéixer en excés. Tal vegada perquè havia de baixar a camp propi per a ser una de les peces importants, fins i tot en la creació, davant de la falta de jugadors que feren un pas avant en aquesta matèria. També va ser una de les peces clau de Voro en la defensa del joc aeri, un dels grans problemes del València CF a Montilivi. I és que, en cada ocasió, semblava que el Girona anava a fer un gol de cap.

Al final, Cavani es va anar apagant com ho va fer un València CF incapaç de guanyar cap partit. Que es va morint a poc a poc en la classificació mentre la resta dels equips puntuen i deixen clar que tenen més “ganes” per barallar en aquesta zona. Més encara veient el bloqueig generalitzat de la plantilla valencianista.