Una filial industrial de Toshiba i Mitsubishi desembarca a València

La multinacional TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation), mitjançant la seua filial espanyola TMEIC Port Technologies, aposta per València i s’instal·la a la ciutat en una oficina de 1.000 metres quadrats. Concretament, la multinacional s’instal·larà en la planta 6 de l’edifici CV15, a l’avinguda de les Corts Valencianes. L’objectiu de la companyia amb l’obertura d’una seu a la capital del Túria és expandir-se a Europa.

CBRE ha assessorat TMEIC i la propietat en el lloguer de les oficines, i CBRE Project Management durà a terme les obres d’implantació. A més, la gestió de l’edifici es du a terme des del Departament de Property Management de CBRE.

Es tracta d’un dels últims edificis d’oficines desenvolupats a València, i ofereix a l’inquilí una experiència completa, ja que compta amb espais diàfans, terrassa comuna, zones comunes d’altes qualitats, pàrquing de bicicletes i monopatins, i places per a cotxes elèctrics. A més, és un edifici grau A i compta amb la certificació Leed Gold. L’elecció d’aquest edifici es deu a les seues altes qualitats i el seu compromís ESG, un dels pilars de TMEIC.

Katrina Molina, de l’equip d’oficines CBRE València, afirma que “aquesta operació reforça el que advertim des de fa alguns anys, que cada vegada més les empreses busquen edificis amb certificacions de sostenibilitat, una cosa que s’està convertint en indispensable en les seues necessitats. A València, la presència d’edificis amb certificació és quasi nul·la i hem de reforçar-ho entre tots per a continuar atraient empreses de qualitat i respectuoses amb el medi ambient”.

“Molt important per a l’expansió a Europa”

Francisco J. Grau Cavanillas, director general de TMEIC Port Technologies, assenyala que “aquesta nova seu és molt important per als plans d’expansió de TMEIC a Europa i al món. Volem que siga un referent per als nostres empleats i que ens done visibilitat envers els nostres clients globals. Tant l’edifici com les noves oficines són el reflex d’una empresa forta que mira cap al futur, imatge amb la qual ens sentim molt identificats. Esperem que aquesta nova seu ens ajude a atraure talent i que els nostres empleats treballen en un entorn excepcional”.

TMEIC Port Technologies ofereix solucions en el sector de la logística del contenidor, proporcionant serveis d’automatització i enginyeria destinats a millorar els processos de moviment de càrregues i traçabilitat de contenidors dels seus clients. Els seus productes estan basats en eines avançades d’intel·ligència artificial, com ara la identificació automàtica d’imatges o el reconeixement òptic de caràcters (OCR). TMEIC és un dels líders mundials en automatització i control de maquinària portuària des de fa més de 60 anys.