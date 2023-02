La Generalitat crea un organisme nou per a impulsar el cine valencià

La consellera Raquel Tamarit ha presentat aquest matí gloVAL, un nou organisme que gestionarà l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVA) per a “reforçar la presència estatal i internacional” del cinema valencià.

“Es tracta que el nostre sector audiovisual tinga un punt de referència perquè l’acompanyem en el desenvolupament de projectes per a optar a ajudes de fora del nostre territori i també per a consolidar la presència de les nostres produccions en mercats i festivals de primer ordre de tot el món”, ha explicat Tamarit en la presentació del projecte, aquest matí, juntament amb la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebrián, i el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe.

Aquest nou organisme el gestionarà directament l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual gràcies al suport econòmic de la Conselleria de Cultura. En aquest sentit, Tamarit ha explicitat que “hem quasi triplicat el pressupost que assignem per a 2023 a l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, fins a arribar als 260.000 euros, perquè considerem que és una pota fonamental en l’estructura d’acompanyament, reconeixement i promoció de l’audiovisual valencià”.

“Per això —ha afegit Tamarit—, la creació de l’oficina de difusió exterior de l’audiovisual valencià està acompanyada també de dotació econòmica. Estem segurs que, amb la unió de forces, juntament amb la direcció adjunta d’Audiovisuals de l’IVC, les nostres produccions tindran més visibilitat i rellevància en l’exterior”.

Teresa Cebrián ha agraït a la consellera el compromís que té amb el sector audiovisual valencià amb la posada en marxa d’aquesta oficina, “tan necessària per a reforçar la nostra indústria i donar a conéixer les empreses i els professionals del sector més enllà del nostre territori”.

Oficina pròpia

gloVAL disposarà d’una seu pròpia dins de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual i també d’un equip humà per a desenvolupar accions. Les activitats que durà a terme s’iniciaran a partir del segon semestre del 2023.

S’encarregarà d’organitzar esdeveniments de suport a l’audiovisual valencià en l’àmbit estatal i internacional; promoure l’audiovisual en mercats i laboratoris estatals i internacionals; acompanyar en la participació de produccions valencianes en festivals estatals i internacionals; també assessorar per a internacionalitzar projectes audiovisuals valencians en desenvolupament; secundar i crear borses de viatge i acreditacions per a fomentar la participació de les empreses i associacions en l’àmbit internacional; difondre els calendaris, els terminis i les condicions de participació en festivals i mercats audiovisuals, així com de les diferents convocatòries d’ajudes de caràcter estatal i internacional, i organitzar cursos de formació en internacionalització a les empreses audiovisuals valencianes.

Així mateix, gloVAL es coordinarà amb festivals, mercats i laboratoris que compten amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i també establirà ponts amb altres institucions públiques i privades com l’ICEX, l’IVACE, l’Oficina MEDIA España, Catalan Films o la Plataforma d’Internacionalització de la Cultura Valenciana.