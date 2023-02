Més de 60 hores d’espera per a tindre llit a l’Hospital Clínic

El sindicat CSIF ha denunciat que la situació de les Urgències de l’Hospital Clínic ha empitjorat des de divendres passat i que, aquest matí, hi havia 51 pacients “ingressats” en el servei a l’espera de poder pujar a planta per no haver-hi habitacions lliures. Segons el sindicat, alguns d’ells feia més de dos dies que estaven així, en concret fins a 63 hores.

Així, segons les dades facilitades aquest matí pel sindicat, les tres sales d’observació o preingrés que l’hospital té habilitades per a aquests moments de gran demanda “estan plenes”. En la primera hi ha “17 pacients”, alguns dels quals esperen allí per a ser ingressats en planta “63 hores de mitjana”. En les altres dues sales hi havia 10 pacients en cadascuna, amb també 63 hores d’espera mitjana i 41 hores en l’última.

A la sala de rajos i la d’espera

Davant d’aquesta situació, des de l’hospital havien recondicionat dues sales més per a poder acollir més pacients: segons el sindicat, una sala de rajos, que s’està utilitzant per a ampliar les Urgències des de dijous passat, i “la d’espera d’Urgències, davant de la falta de llits lliures en planta. Aquesta escassetat d’espais es plasma també en el fet d’haver d’utilitzar a la vesprada un quiròfan com a sala de despertar després d’intervenció quirúrgica”, expliquen aquestes fonts.

Gràcies a ocupar aquests espais, les Urgències poden assumir tot el volum de pacients que els arriben, encara que no hi haja llits lliures a l’hospital (i que augmenten en moments d’alta circulació de virus i mal oratge com ara), encara que el problema és que aquests pacients que estan en aquestes sales d’observació no estan en les mateixes condicions que si ho estigueren a la seua habitació: hi ha molta menys intimitat i l’atenció no és la mateixa.

Reforç de plantilles i d’espai

Precisament per això, des de CSIF insistien aquest matí a reclamar a la Conselleria de Sanitat que reforçara “plantilles” i disposara “dels espais necessaris i amb els recursos adequats per a poder atendre els pacients en les millors condicions”. Des de la central sindical posaven també el focus en la situació de l’atenció primària i demanaven actuacions també en aquest àmbit, ja que la saturació del primer nivell i els problemes per a veure el metge dins del termini i en la forma escaient suposaven que “nombrosos usuaris acudisquen directament a uns serveis d’urgències hospitalàries que estan al límit”.

Segons la central sindical, en altres centres com l’Hospital La Fe de València també estaven patint problemes en les Urgències: “A primera hora d’aquest matí hi havia 35 pacients a l’espera d’una habitació lliure en planta per a ser ingressats. En la Unitat de Cures Intensives (UCI) només queda un llit disponible. D’altra banda, a l’Hospital de la Ribera estaven sent atesos en els boxs d’urgències 25 pacients que esperaven un llit en planta”, han explicat.