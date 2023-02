Rafelbunyol aprova l’ordenança abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat, per unanimitat del Ple, la tramitació inicial de l’ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual.

La finalitat d’aquesta ordenança és promoure, en l’àmbit municipal, l’erradicació de la prostitució i altres formes d’explotació sexual amb la finalitat de protegir els drets de les víctimes del sistema prostitucional. L’ordenança preveu mesures de caràcter jurídic i recursos psicosocials per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d’explotació sexual i garantir la convivència en l’espai públic de manera que tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets.

“Continuem treballant en pro de la igualtat entre homes i dones. Amb l’aprovació inicial d’aquesta ordenança, fem un pas més amb l’objectiu ferm d’eliminar i erradicar la prostitució i l’explotació sexual”, afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

En aquesta ordenança es consideren víctimes de violència de gènere totes les dones en situació de prostitució. Se sanciona la demanda de prostitució i la publicitat que promoga el consum de prostitució com a causa principal de l’existència d’aquesta i es proposen mesures que van més enllà de l’àmbit sancionador, com la incorporació d’un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i la protecció de totes les dones en situació de prostitució. Amb aquesta regulació avancem amb dos dels objectius previstos en el Pla d’igualtat municipal per a 2023 i 2025.

“Aquesta ordenança aborda la prostitució com un fenomen que vulnera de manera directa els drets fonamentals i les llibertats de les dones en situació de prostitució. Té una part sancionadora, que en cap cas recaurà sobre les víctimes, és a dir, sobre les persones en situació de prostitució, però, a més, inclou mesures per a les dones en aquesta situació perquè puguen accedir a serveis i recursos, amb accions de suport social, formatiu, laboral o residencial, integrades totes en el nostre II Pla contra la violència de gènere”, declara Alicia Piquer, regidora d’Igualtat.