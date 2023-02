Alumnes de Llombai mantenen els jardins de la Trinitat de València

Alumnes d'FP Bàsica de l'EFA La Malvesía de Llombai han fet una sèrie de tasques de manteniment al Reial Monestir de la Santíssima Trinitat de València. Uns treballs que han consistit en la poda i el desbrossament dels exteriors d'aquesta joia de l'arquitectura gòtica.

La Trinitat de València, com se'l coneix comunament, és un edifici de gran importància artística. És el conjunt monàstic més antic de la ciutat i va ser declarat monument nacional en 1982 i bé d'interés cultural en 1983. “Conservar aquests espais és una missió que ens toca abordar com a societat, una cosa en la qual La Malvesía està compromesa des dels seus inicis. Aquestes tasques, a més de promoure l'aprenentatge de la nostra història, pretenen cuidar el patrimoni perquè les futures generacions puguen descobrir-ne l'impacte artístic i social”, explica Ignacio Hernández, director de l'escola.

L'actuació ha consistit en una poda professional amb la supervisió dels docents per a garantir el bon creixement i la salut de les oliveres, entre altres espècies. S'han retirat branques seques o trencades i s'han fet talls nets per a evitar que la fusta quede exposada a fongs que puguen danyar l'arbre. “Es tracta de mesures preventives per a evitar-ne la deterioració. Estem orgullosos de veure els joves de l'EFA La Malvesía participar en aquestes accions”, sentència Hernández.