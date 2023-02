Cauen dos trams més del pantalà de Sagunt

El mal oratge ha tornat a afectar el deteriorat pantalà del Port de Sagunt i ha provocat la caiguda d'altres dos trams.

El succés s'ha produït de matinada, just al costat d'un altre tram ja trencat, després d'una nit en la qual les ones van arribar fins als 3,25 metres, segons el registre fet per Ports d'Estat a les 21 hores d'ahir.

De nou, no ha calgut lamentar danys personals, segons han confirmat a Levante-EMV des de l'Autoritat Portuària de València (APV), que apunten al fet que el que ha ocorregut evidencia el ruïnós estat d'aquesta estructura, en la qual, el mes de setembre passat, ja va caure un altre tram amb la mar en calma.

El nou despreniment és el quart que es registra des de 2019 i és just el que intentaven evitar tant l'Ajuntament com l'APV per a aconseguir preservar les pilastres originals, tal com demanava l'Associació del Patrimoni Industrial del Port de Sagunt (APIPS).

Per a aconseguir aquest objectiu, l'Autoritat Portuària de València té en marxa unes obres d'emergència valorades en 5,8 milions i destinades a retirar totes les lloses de formigó; uns treballs que es van paralitzar temporalment el cap de setmana davant la previsió de mal oratge, ja que la grua especial que les eleva està situada sobre un pontó flotant i aquest només pot operar quan la mar està "com una bassa", com precisen des de l'APV. La previsió, per tant, és reprendre els treballs quan les condicions meteorològiques ho permeten.