"Falta molt, però estem on volíem estar"

Les posicions d'ascens directe van tardar més temps del desitjat. Concretament, 26 jornades i un total de 17 partits sense conéixer la derrota. No obstant això, el Llevant ja sap el que és assaborir una de les dues places que donen el dret de competir la temporada que ve en Primera Divisió. Malgrat el seu deficient inici de temporada, la ratxa d'imbatibilitat ha elevat el conjunt d'Orriols fins a la part alta de la classificació, en el que ha sigut una autèntica carrera de fons.

Un dels principals artífexs de l'èxit del Llevant és, indubtablement, Javi Calleja i el mètode imposat des del seu aterratge al Ciutat de València. L'entrenador madrileny ha dotat la seua plantilla de les eines i de la personalitat necessària perquè el seu club es posicione com un candidat ferm a l'ascens amb arguments sòlids. Malgrat l'eufòria, Javi Calleja vol que la felicitat no siga desmesurada. No obstant això, el Llevant ja està on volia. «No hem fet res i encara falta un món, però ja estem on volíem estar».