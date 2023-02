Les nevades i els vendavals compliquen la regeneració de les zones incendiades a l'estiu

L'últim dictamen de la Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes sobre l'efecte dels forts temporals col·loca el focus no sols en el litoral, sinó també en les zones forestals. Els experts incideixen en els efectes negatius de les grans nevades, els períodes de fortes precipitacions o els vendavals. Especialment si això succeeix després de grans incendis com els d'aquest estiu a Bejís, la Vall d'Ebo i Venta del Moro. Les pluges de setembre ja van originar els primers problemes d'erosió en el sòl, com va certificar llavors el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).

L'acumulació de neu i les ratxes de vent superiors als 100 km/hora produeixen severs danys en els terrenys forestals, per la qual cosa són necessàries actuacions urgents i ajudes per a reparar accessos, punts d'aigua i eliminar la fusta morta que genere riscos. “Fa dècades que patim una escassa gestió forestal, limitada a tales en determinades muntanyes i actuacions de prevenció d'incendis de dubtosa efectivitat”, s'apunta en el document al qual ha tingut accés Levante-EMV i que ratifica la demanda de l'Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (Amufor) i de la Plataforma Forestal Valenciana.

La majoria de compareixents, fins a setanta, coincideixen a reclamar recursos per a una gestió forestal sostenible i la recuperació de cultius tradicionals, com la vinya de mitja muntanya. També subratlla la necessitat de recuperar les zones de pasturatge estratègiques o fer desbrossaments i aclarides en el desenvolupament dels plans municipals de prevenció d'incendis.

La deterioració de pistes i camins forestals és una altra de les conseqüències d'episodis meteorològics extrems

La deterioració de pistes i camins forestals, necessaris per al manteniment d'explotacions agropecuàries en les zones de l'interior, és una altra de les conseqüències d'episodis meteorològics com els que aquests dies està previst que afecten tota la Comunitat Valenciana. Una altra de les apreciacions dels intervinents assenyala la conveniència d'estendre l'elaboració de protocols municipals per a forts temporals i nevades, com algun municipi d'interior ja ha desenvolupat.

El document, que encara ha de ser ratificat per les Corts, no va aconseguir arrancar el suport dels grups de l'oposició, per la qual cosa va tirar avant només amb els vots dels socis del Botànic. Entre altres qüestions rellevants figura la de mantindre el parc d'habitatges en manera òptima amb la realització dels informes d'avaluació d'edificis. “També cal sistematitzar les revisions i avaluacions dels danys arquitectònics quan es produïsquen esdeveniments com la DANA del Baix Segura, on es va dur a terme aquesta actuació”, recull el dictamen.

El treball dut a terme des de 2020, després del devastador pas de la borrasca Gloria, recorda les precipitacions històriques que van caure en forma de pluja, neu o pedra, amb una elevada càrrega elèctrica en forma de llamps. Les nevades van començar el dia 19 de gener a l'interior de Castelló i es van anar intensificant amb vents que van arribar als 100 km/hora. En la costa, l'onatge va generar importants impactes que van afectar nombrosos edificis i infraestructures.