Mantes tèrmiques, parafina o molins de vent: el camp es prepara per al fred

Els agricultors treballen a preu fet. Ho fan des de fa diversos dies. Cal salvar com siga la collita d'encisam iceberg. Es tracta de l'única producció que queda en tota Europa, ja que en pràcticament tots els llocs on es cultiva s'han vist arrasats per les baixes temperatures. "En aquests moments el seu preu està disparat en els mercats, perquè només en queda la que es cultiva a Múrcia, Alacant i Almeria. Però les previsions no són gens bones".

S'espera que les temperatures mínimes pugen una mica, però les altes seran molt baixes, per la qual cosa estem intentant evitar que el fred que es preveu aquesta setmana arrase també amb les explotacions d'encisam iceberg», assegurava aquest dilluns el president de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders de Llorca, Plácido Pérez.

El treball ha sigut incessant en els últims dies en el camp del Guadalentín. Empresaris i treballadors es llançaven, literalment, al camp per a intentar salvar la collita d'encisam iceberg. "Fa quatre dies que no parem. S'hi estan posant mantes tèrmiques, amb el que això suposa econòmicament. El material amb el qual es cobreixen els cultius és molt car, però a això cal sumar la mà d'obra i les bosses que cal omplir de terra per a situar-les estratègicament perquè el fred no s'endinse cap a l'interior dels cultius", explicava Pérez Chuecos.

Les pròximes matinades tindran en suspens els agricultors de la Regió de Múrcia, sobretot els que tinguen cultius hortícoles o fruiters. El pronòstic de pluja suau pot beneficiar el camp pel fet d'humitejar un ambient sec que resulta més nociu amb les gelades. A Cieza, les varietats de fruites de pinyol estan «parades», no hi ha floració i la flor que s'ha congelat és de fruita extraprimerenca que només representa el 4 o 5 % de la producció total de la comarca, "una cosa insignificant", assenyala Miguel Ángel Piñera, president de Coag Cieza.

Antonio Moreno, secretari d'Agricultura d'UPA Múrcia, avança que els productors de fruita de pinyol han suspés l'aclarida dels arbres: "No podem arriscar-nos fins que passen les gelades. Cada arbre té flors equivalents a cinc collites, però podem perdre les millors peces. Aguantarem de moment".

Durant les últimes nits, els agricultors han fet regs nocturns per a crear iglús de gel que protegisquen la flor, encara que la despesa d'aigua i la falta de dotacions obliga a emprar altres alternatives. S'aposta per molins de vent que generen corrents d'aire calent de 180 graus per a desplaçar les masses d'aire fred del camp i, finalment, l'encesa de la parafina, un producte que ha duplicat el seu preu en dos anys i que ara es paga a 12 euros.

A partir d'ací, les baixes temperatures no han afectat altres zones: molt pocs ametlers afectats, no hi ha tants danys per als cítrics com es preveia i les gelades en cultius de l'horta murciana com ara bledes o apis no acabaran amb la producció, subratlla Moreno.

Preparats per al que ve

Cazalla, Campillo, Purias, Torrecilla, La Condomina, La Hoya… Tot el terme municipal de Llorca es prepara per a l'intens fred que es preveu aquests dies. Afortunadament, les gelades han donat una treva en les últimes nits. "Han remés les temperatures sota zero. Aquest diumenge i dilluns van pujar les mínimes, la qual cosa ens ha permés que cultius com la carxofa no es gelaren. No hi ha gel en el terreny, però s'esperen jornades de fred incessant durant tot el dia. El sol no calfarà. Estem molt preocupats perquè si no remet el fred, la planta de la carxofa acabarà fent-se malbé".

Les plantacions de carxofa estan, en la seua majoria, seriosament afectades. "No hi haurà una nova collita fins ben entrat març", assenyalava el president de Coag de Llorca. L'àmplia exposició d'aquest cultiu al fred acabava no sols amb les carxofes, sinó també amb la planta. S'han gelat les seues tiges, però també en algunes zones s'ha vist afectada la producció de bròcoli, tot i que es tracta d'una planta més resistent a les baixes temperatures. I el fred també provocava que s'alentisca el creixement, motiu pel qual en els mercats hi ha cert desproveïment.

Piñera diu que no respiraran tranquils en el camp fins que passe l'equador de febrer. "Fins que no hi haja temperatures dins d'un ordre, aquests danys es poden continuar produint".