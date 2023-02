S'inicien les obres del nou carril bici a Camins al Grau

Camins al Grau comptarà amb un nou carril bici, que donarà servei als barris d'Aiora i de l'Illa Perduda, a través dels carrers de José Aguilar i de José María Haro. La proposta, que va sorgir dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018, augmentarà en 620 metres la xarxa ciclista de la ciutat i comptarà amb un pressupost de 477.753 euros. A més, el consistori municipal obtindrà una ajuda del 45 % del pressupost inicial del projecte a través dels fons europeus Next Generation.

Aquesta nova connexió aportarà continuïtat als carrils bici que hi ha entre el carrer Jeroni de Montsoriu i l'avinguda Blasco Ibáñez, a més de preveure els itineraris per als vianants del carrer José María Haro. El projecte preveu també la creació d'un nou pas de vianants, la plantació d'escocells, aparcabicis i places de moto.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha indicat que el carril bici "permetrà millorar l'accessibilitat, mobilitat i seguretat viària de la zona ampliant, al seu torn, els espais per als vianants i homogeneïtzant les voreres en amplària i arbratge adaptant-les a la normativa d'accessibilitat, així com millorar la connexió ciclista d'una zona on l'ús d'aquesta s'ha incrementat notablement".