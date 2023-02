El somni americà de Sorolla

Joaquim Sorolla és, potser, l'artista valencià més internacional de tots els temps. Bon compte d'això donen les subhastes d'obres del mestre de la llum, que en poques ocasions queden desertes i solen aconseguir importants preus de rematada. Un dels mercats en els quals el pintor més va triomfar en vida va ser als EUA. Allí compta amb grans col·leccionistes i museus en els quals les seues obres tenen un gran pes. Aquest és el cas del Meadows Museum de Dallas, que se suma a l'Any Sorolla amb l'exposició "Llum d'Espanya: Sorolla i els col·leccionistes americans", comissariada per Blanca Pons-Sorolla.

La mostra -que es podrà visitar a la institució estatunidenca entre el 17 de setembre i el 7 de gener de 2024- comptarà, almenys, amb dues dotzenes d'obres prestades, amb la possible incorporació d'obres de la col·lecció permanent del Meadows com a part d'una exposició paral·lela, explica a Levante-EMV Amanda Dotseth, conservadora i directora en funcions del museu. No obstant això, "encara estem ultimant la llista" definitiva de peces.

Directius del museu de Dallas i mecenes estatunidencs visitaran València al maig amb motiu de l'Any Sorolla

El que sí que està clar és la línia de la mostra: "representar l'amplitud de Sorolla com a pintor de figures, paisatges i, sobretot, de la llum". En concret, Dotseth explica que "l'exposició se centra en obres de Sorolla rarament exposades que es troben en col·leccions privades dels Estats Units. Posa en relleu la seua popularitat, però també ofereix un estudi sobre el col·leccionisme, la història del col·leccionisme i del gust i la relació especial entre Sorolla i els seus mecenes i admiradors estatunidencs".

Obres poc vistes

Les obres de la mostra procedeixen totes de col·leccions privades estatunidenques, motiu pel qual no solen estar a la vista del públic. "En conjunt, són un testimoniatge de la popularitat de l'artista a Amèrica, en particular entre col·leccionistes privats, que va començar en vida de l'artista i va continuar al llarg del segle següent a la seua mort, que aquesta exposició, per descomptat, commemora". Sorolla és un dels artistes espanyols que més interés genera als EUA. "Sorolla ha causat renou entre el públic estatunidenc des de fa molt de temps. Per exemple, la seua primera exposició en 1909 a la Hispanic Society of America de Nova York va fer que els visitants feren cua per a veure-la i que altres ciutats reclamaren les seues pròpies instal·lacions de Sorolla. En la dècada següent, Sorolla va pintar algunes de les personalitats més destacades del país, com el president Taft. La seua obra va ser adquirida tant per col·leccionistes privats com per museus. En altres paraules, Sorolla va gaudir de gran popularitat entre el públic estatunidenc de principis del segle XX. El llegat d'aquest prestigi perdura en les excel·lents pintures de l'artista que romanen en col·leccions americanes, tant públiques com privades", diu la directora del Meadows Museum.

"A mitjan segle XX -hi afig- Sorolla resultava menys familiar per al públic estatunidenc que els impressionistes francesos o fins i tot els expressionistes abstractes nord-americans. No obstant això, amb importants exposicions com 'Sorolla i Amèrica' i ara en el moment d'aquest centenari amb 'Llum d'Espanya', l'inici de Sorolla està de nou en alça", explica Dotseth.

La conservadora estatunidenca assenyala que "Sorolla va tindre col·leccionistes privats i públics molt importants al llarg de la seua vida, potser el més important va ser Archer Huntington i el seu museu, la Hispanic Society of America de Nova York. Huntington era un gran amant de Sorolla i no sols va acollir la seua primera exposició als EUA, sinó que també li va encarregar la gran sèrie 'Visió d'Espanya'. Un altre dels primers col·leccionistes i defensors de Sorolla va ser Thomas Fortune Ryan. Encara que Huntington i Ryan van contribuir a donar a conéixer Sorolla al públic estatunidenc, la seua popularitat es va estendre molt més enllà d'aquests dos homes. Com a retratista de societat, va pintar l'elit de l'edat daurada americana (el president Taft o Louis Comfort Tiffany), i museus com el St. Louis Museum of Art van adquirir els seus quadres. Algunes de les primeres compres d'art de J. Paul Getty van ser quadres de Sorolla. L'espanyol també va deixar la seua petjada en l'art estatunidenc. Va intercanviar idees amb William Merritt Chase o John Singer Sargent".

L'empremta del pintor a Dallas

El Meadows Museum compta amb 16 obres del pintor valencià: quatre pintures i dotze dibuixos. Respecte al seu vincle amb Espanya, assenyala que el nostre museu no podria dur a terme la seua missió de promoure l'art i la cultura espanyola als EUA sense el suport dels nostres col·legues a Espanya. Blanca Pons-Sorolla ha sigut una col·laboradora clau i amiga durant molts anys. Mapfre va ser el nostre col·laborador per a "Sorolla i Amèrica", igual que el Centre d'Estudis Europa Hispànica. Hem agraït les col·laboracions amb el Prado, el Thyssen, el Museu Sorolla, el Palau Reial i molts altres museus madrilenys al llarg dels anys.

I "encara que no específicament relacionats amb Sorolla, també hem treballat amb importants museus de València, com l'IVAM, el Museu Nacional de Ceràmica i el Museu de Belles Arts. És més, tenim una relació especial amb València, ciutat germana de Dallas, i la visitarem amb un grup de mecenes per a celebrar el centenari de Sorolla el maig d'enguany", avança Amanda Dotseth.