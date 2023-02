València viu les últimes hores de les mascaretes en el transport públic

Aquest dimarts, 7 de febrer, és l'últim dia de les mascaretes en el transport públic. Dos anys i nou mesos han passat des que se'n va fer obligatori l'ús en metros, tramvies, taxis, autobusos, avions i trens. Un dels últims vestigis de la crisi del coronavirus que duraven encara hui posa punt final.

València ha començat el dia amb fred i amb la mascareta en la butxaca per última vegada per a aquells que utilitzen el transport públic. Per fi acaba una norma que feia mesos que més d'u no complia.

Cada vegada menys mascaretes

Cap persona que utilitze sovint el transport públic a València s'estranya ja de veure rostres descoberts en el metro. La societat està cansada de les mascaretes, i tan ràpid com ens hi vam habituar, ens hem desacostumat a portar-les. Per oblits, meninfotisme o descuits, les mascaretes cada vegada es veien menys en els metros i tramvies. En els autobusos, en canvi, el seu ús s'ha mantingut més rigorosament, potser per la funció dels conductors i conductores de recordar a cada passatger que hi accedia sense dur-la posada que ho fera.

Espanya, dels països més previnguts

Alguns països del nostre entorn fa mesos que se'n van desfer. De fet, a més d'Espanya, Grècia i Alemanya eren dels pocs que les mantenien. El país germànic va alçar-ne l'ús recentment, dijous passat 2 de febrer. Ara és el moment d'Espanya. Altres països europeus fa més de sis mesos que no usen mascareta. A Dinamarca, que va ser pionera, l'obligatorietat va acabar l'estiu de 2021, fa ja un any i mig.

Va ser el maig de 2020 quan vam començar a acostumar-nos al fet de portar la mascareta sempre damunt, posada o en la butxaca. Vam tindre temps a acostumar-nos-hi, tant que després, quan es va llevar l'obligatorietat de portar-la en el dia a dia, molta gent encara la duia. Van passar a ser únicament obligatòries en interiors per a, finalment, quedar relegades al transport públic i els edificis hospitalaris i sociosanitaris.